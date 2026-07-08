La Sardegna è l’isola più bella d’Europa: nella classifica mondiale di Travel+Leisure anche la Sicilia

L’isola più bella del mondo è la thailandese Koh Samui, secondo i World’s Best Awards di Travel+Leisure per l’anno 2026. In classifica anche Sardegna e Sicilia.

Spiaggia di Cala Corsara, Sardegna

I World's Best Awards di Travel+Leisure sono giunti alla 31esima edizione. Ogni anno, T+L chiede ai lettori di esprimere la propria opinione sulle esperienze di viaggio preferite in tutto il mondo. I voti servono a stilare varie classifiche: i migliori hotel, le migliori città, persino le migliori compagnie aeree. Per il 2026, oltre 207.000 lettori hanno partecipato esprimendo un totale complessivo (che raggruppa le varie categorie) di circa 661.000 voti, tra cui quelli per designare le isole più belle de mondo. Sono luoghi con panorami da sogno, veri e propri paradisi tropicali, posti che sembrano usciti da una cartolina: l'elenco spazia in ogni angolo del globo e inorgoglisce anche l'Italia. Il nostro Paese, infatti, spicca in classifica con più di una menzione.

Al primo posto assoluto c'è Koh Samui in Thailandia, che è quindi l'isola più bella del mondo nel 2026. L'anno scorso il titolo era andato a Paros. I lettori le hanno assegnato un punteggio eccezionale di 95,64 su 100, perché qui non manca davvero niente per fare una vacanza degna di un re: lussuose strutture ricettive, tanta natura per rilassarsi, acque cristalline, una grande attenzione al benessere, ospitalità nei confronti dei turisti che vengono coccolati dall'inizio alla fine del soggiorno, movida notturna. Qui si trovano Chaweng e Lamai, tra le spiagge più famose di tutta la Thailandia. Nelle vicinanze, su una piccola isola confinante, si trova anche la famosa statua d'oro del Grande Buddha alta 12 m: si trova nel tempio di Wat Phra Yai, raggiungibile attraverso una strada rialzata.

Maldive

La Thailandia è in classifica anche con Phuket al quinto posto, il che significa che il Paese vanta due posizioni nella top five, un ottimo risultato. Secondo posto per le intramontabili Maldive, che continuano a essere la meta dei sogni, perfetta tanto per le coppie quanto per chi ama godersi la natura e gli sport acquatici, soprattutto immersioni. Mentre al terzo posto ci sono le Galapagos, dove la natura è selvaggia e si fa di tutto per proteggere questi habitat preservandoli dall'overtourism. Bali si conferma al quarto posto, scelta soprattutto da chi è in cerca di una vacanza più "spirituale": dai templi alle strade, qui ovunque si respirano devozione ed energia mistica.

Koh Samui, Thailandia

La Sardegna è al dodicesimo posto su base mondiale, ma è stata nominata la migliore isola del continente europeo, conquistando la vetta per la prima volta. Per lei un punteggio di 91,57. Le spiagge sarde sono iconiche e godono di fama internazionale: ce ne sono ben due nella recente classifica delle spiagge più belle del mondo, ossia Cala dei Gabbiani e la Pelosa. Ultimamente, però, al centro dell'attenzione c'è Tavolara: dopo tante polemiche e la mobilitazione dei cittadini, il governo ha ritirato il via libera per la costruzione di un mega resort a Cala Finanza, un'area protetta dove una struttura del genere causerebbe un enorme sconvolgimento, dell'ecosistema e non solo. Doppietta per l'Italia, presente anche con la Sicilia al 19esimo posto nonché sesta in Europa. Assente quest'anno Ischia, che nel 2025 si era posizionata quarta superando anche le Maldive stesse.

Spiaggia dei diamanti a Bali

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