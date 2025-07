Qual è l’isola più bella del mondo del 2025: al quarto posto un’italiana (prima delle Maldive)

Castello Aragonese sull’isola d’Ischia

Come ogni anno Travel + Leisure ha premiato le migliori isole del mondo e a spuntarla, è stata un'isola europea. Si è classificata entro le prime cinque anche un'italiana, ritenute superiore a mete esclusive e gettonatissime come le Maldive o le Galapagos. In lista è possibile trovare luoghi splendidi di diversi continenti, ricchi di unicità come barriere coralline, spiagge tropicali, foreste selvagge, paesaggi assolati, panorami da sogno. Ai lettori è stato chiesto di esprimere il proprio parere sulle loro mete del cuore valutando le isole su diversi criteri: attrazioni naturali/spiagge, attività/attrazioni, ristoranti/cibo, cordialità delle persone, valore. I punteggi finali hanno decretato questa classifica finale.

Ischia è tra le isole più belle del mondo

Le isole greche più gettonate sono solitamente Mykonos e Santorini, eppure è un'altra quella che si è aggiudicata il titolo di isola più bella del mondo, secondo Travel + Leisure. Si tratta di Paros (Cicladi) nota per le sue spiagge tranquille, le vie dello shopping, i ristoranti di lusso, i resort esclusivi. È presente nella lista delle migliori isole europee da diverso tempo, ma questa è la prima volta che viene messa al primo posto a livello mondiale. Ha ottenuto un punteggio di 96,50. Secondo posto per Palawan, nelle Filippine. Ancor più che le sue barriere coralline e le sue imponenti formazioni rocciose, è il Parco Nazionale del Fiume Sotterraneo di Puerto-Princesa la vera attrazione. Queste suggestive grotte e foreste secolari sono entrate nel Patrimonio dell'Umanità UNESCO.

Paros, Grecia

Bali, famosa per i suoi templi, è al terzo posto, seguita a breve distanza da Ischia. Nel 2022 era addirittura al primo posto. Stavolta è stata segnalata soprattutto per le sue oltre 100 sorgenti termali naturali, calde acque minerali note da millenni per le loro proprietà. Ma Ischia è anche piena di spiagge bellissime: la Spiaggia dei Maronti è la più grande, ma sono imperdibili anche la Baia rocciosa di Sorgeto, la Spiaggia dei Pescatori, la spiaggia di Cartaromana con vista sul Castello Aragonese. Subito dopo Fiji e Maldive. Settimo posto per le splendide Galapagos, che tra pinguini, tartarughe giganti e iguane marine vanta una fauna unica, unita a oltre 600 specie vegetali autoctone. È il paradiso degli appassionati di sport, come snorkeling, trekking e immersioni. L'Europa chiude la classifica: Hvar e le isole della Dalmazia (Croazia), Madeira (Portogallo), Maiorca (Spagna).

Maldive

Quali sono le 10 isole più belle del mondo del 2025