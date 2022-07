Ischia è l’isola migliore del mondo nel 2022: il verdetto dei lettori di “Travel+Leisure” L’isola azzurra nel Golfo di Napoli, secondo i lettori della nota rivista statunitense, è al primo posto per questa estate 2022, precedendo Bali, Ibiza, le Maldive e tante isole più blasonate.

A cura di Valerio Papadia

Il castello aragonese di Ischia

Da quasi 30 anni, precisamente dal 1995, la nota rivista statunitense dedicata a viaggi e turismo, vale a dire "Travel+Leisure", fa decidere ai lettori, ogni anno, quali siano i migliori posti al mondo per concedersi una vacanza, suddivisi in una vasta gamma di categorie: sono i "The World's Best Awards", sondaggio annuale tramite il quale i circa 5 milioni di lettori della rivista cartacea in tutto il mondo – che diventano 11 milioni includendo anche il web – proclamano le eccellenze mondiali del settore turistico. Lettori che hanno decretato che, nel 2022, Ischia è l'isola migliore nel mondo: l'isola azzurra nel Golfo di Napoli, infatti, guida la classifica della categoria "The 25 Best Islands in the World". Una notizia che ha dell'incredibile, se si pensa che Ischia precede località ben più conosciute e blasonate come le Maldive, Bali oppure Ibiza.

La notorietà di Ischia aumentata grazie a "L'amica geniale"

L'isola di Ischia ha raggiunto un punteggio di 94,61 su 100, guadagnando la vetta della classifica delle migliori 25 isole nel mondo nel 2022 secondo i lettori di "Travel+Leisure". Come si legge sulla rivista, Ischia ha raggiunto grande popolarità a livello internazionale dopo che sull'isola azzurra sono state girate alcune scene della seconda stagione de "L'amica geniale", acclamata serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Come si legge ancora, Ischia ha raggiunto la prima posizione per i suoi borghi pittoreschi, per le sue spiagge incontaminate e per le terme, ma anche per la disponibilità dei residenti e per le strutture ricettive presenti sull'isola.

La classifica completa delle 25 migliori isole del mondo nel 2022

Ecco, di seguito, la classifica completa, dalla prima all'ultima posizione, di "The 25 Best Islands in the World" stilata dai lettori di "Travel+Leisure":

Leggi anche Carlo Conti a Procida, relax sulla spiaggia del Postino di Troisi