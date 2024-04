video suggerito

La maratona Telethon Walk of Life 2024 sul Lungomare di Napoli: piano traffico domenica 21 aprile Al via l’11esima edizione di “Telethon – Walk of Life 2024”, domenica 21 aprile. Il Villaggio Telethon sarà alla Rotonda Diaz da sabato 20. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna a Napoli la “Telethon – Walk of Life 2024”, la maratona per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Appuntamento domenica 21 aprile 2024 sul Lungomare di via Caracciolo per la XI edizione della corsa di solidarietà, nata nel 2012. La manifestazione sportiva prenderà il via alle ore 8,00 alla Rotonda Diaz, mentre la gara podistica partirà alle 9,00, seguendo un percorso che si dipanerà su tutto il lungomare partenopeo, da piazza Sannazaro a piazza del Plebiscito. Anche quest’anno sono previsti diversi percorsi: una passeggiata non competitiva di 3 km e una corsa competitiva di 10 km. Mentre il villaggio Telethon sarà allestito già da sabato 21 aprile presso la Rotonda Diaz.

Il piano viabilità per la maratona Telethon

La gara podistica “Telethon – Walk of Life 2024” si svolgerà domenica 21 aprile 2024 sul lungomare di Napoli, con villaggio di partenza e arrivo allestito in Rotonda Diaz (dal 19 al 21 aprile). L'evento che consisterà in due diverse “gare”, entrambe con partenza ed arrivo in Rotonda Diaz, che si susseguiranno su due diversi percorsi:

la gara “Walk of Life Telethon”, lunga 10 km, prenderà il via alle ore 9.00 dalla Rotonda Diaz, per poi proseguire lungo le seguenti strade: via Francesco Caracciolo fino a piazza Vittoria; qui, dopo un’inversione a U, riprenderà via F. Caracciolo, proseguirà per viale Anton Dohrn, piazza della Repubblica, viale Antonio Gramsci, piazza Sannazaro, via Sannazaro, si re-immetterà su via F. Caracciolo, che percorrerà fino a piazza Vittoria, proseguendo poi per via Partenope, via Nazario Sauro, via Acton; da qui, il percorso imboccherà la galleria della Vittoria, proseguirà per via Giorgio Arcoleo, piazza Vittoria e di nuovo via F. Caracciolo, viale A. Dohrn, piazza della Repubblica, viale A. Gramsci, fino a piazza Sannazaro, da qui su via Caracciolo, con arrivo dal lungomare in Rotonda Diaz intorno alle 10:30;

la passeggiata “Family Run & Friends”, corsa non competitiva, senza classifica e aperta a tutti, che seguirà un percorso di 3 km, da Rotonda Diaz a piazza Vittoria, con ritorno lungo via F. Caracciolo, viale A. Dohrn, viale A. Gramsci, svolta su via F. Galiani ed arrivo sulla Rotonda, sempre da via F. Caracciolo, per le ore 11:15 circa;

la manifestazione, premiazioni incluse, si concluderà per le ore 13:00 e il villaggio, che verrà allestito nel pomeriggio di venerdì 19, sarà aperto al pubblico sabato 20 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 e domenica 21, dalle ore 08:00 alle ore 13:00. Al termine dell’evento avrà inizio il disallestimento dell’area;

L'ordinanza comunale ha istituto un apposito piano traffico che prevede le seguenti misure:

1) dal 20 aprile 2024 fino a cessate esigenze del 21 aprile 2024 la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Caracciolo, nel tratto compreso tra viale Dohrn e piazza della Repubblica;

2) per il giorno 21 aprile 2024: a) dalle ore 09:00 alle ore 10:30, e comunque fino a cessate esigenze:

a.1) il divieto di transito veicolare nei tratti delle strade di seguito elencate e di volta in volta interessate dal percorso della gara “Walk of Life Telethon” (10 km): Rotonda Diaz (partenza), via F. Caracciolo, Piazza Vittoria (giro a U), Via F. Caracciolo, Viale A. Dohrn, piazza della Repubblica, Viale Gramsci, Piazza Sannazaro, Via Sannazaro, Via F. Caracciolo, Via Partenope, Via Nazario Sauro, Via C. Console, Via Santa Lucia, Via Chiatamone, Via G. Arcoleo, Piazza Vittoria, Via F. Caracciolo, Viale A. Dhorn, piazza della Repubblica, Viale Gramsci, Piazza Sannazaro, Via Sannazaro, Via F. Caracciolo, Rotonda Diaz (arrivo);

a.2) il divieto di transito veicolare nella galleria Vittoria, nelle corsie di marcia con direzione Via Ammiraglio Ferdinando Acton, dalla intersezione con via Giorgio Arcoleo/via Chiatamone alla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton;

a.3) la sospensione delle aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea (taxi) in via Santa Lucia e in via Alessandro Dumas Padre;

a.4) la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Partenope e in via Nazario Sauro;

a.5) la sospensione delle fermate riservate ai veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea nelle strade sopra elencate interessate dal percorso della gara;

b) dalle ore 10:30 alle ore 11:15, e comunque fino a cessate esigenze:

b.1) il divieto di transito veicolare nei tratti delle strade di seguito elencate e di volta in volta interessate dalla passeggiata “Family Run & Friends” (3 km): Rotonda Diaz (partenza), via F. Caracciolo, piazza Vittoria (giro a U), via F. Caracciolo, viale A. Dohrn, piazza della Repubblica, viale A. Gramsci, via F. Galiani, via F. Caracciolo, Rotonda Diaz (arrivo)

b.2) la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Caracciolo, nel tratto compreso tra viale Dohrn e piazza Vittoria

b.3) la sospensione delle fermate riservate ai veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea nelle strade sopra elencate interessate dal percorso della passeggiata.