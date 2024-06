video suggerito

Concerto di Tropico a Napoli, con Elisa, Achille Lauro e Ghali: piano traffico a piazza del Plebiscito e strade vietate Il concerto di Tropico inizierà alle 20,40 di questa sera, venerdì 28 giugno. Il piano di viabilità del Comune di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisa, Tropico e Achille Lauro

Piazza del Plebiscito blindata questa sera a Napoli per il concerto di Tropico, che avrà come ospiti anche tantissimi altri cantanti, come Elisa, Achille Lauro, Ghali e Franco125, solo per citarne alcuni. L'appuntamento è alle 20,40 nella piazza del centro storico vicina al lungomare, dove è stato allestito il palco per la stagione dei concerti di giugno a Napoli. La piazza non sarà chiusa ai pedoni come avvenuto ieri, in occasione del Radio Italia Live di Napoli 2024. Ma ci saranno comunque delle limitazioni importanti alla circolazione dei veicoli.

L'ordinanza con il piano di viabilità

Il concerto di Tropico, nome d'arte del cantautore napoletano Davide Petrella, inizierà alle ore 20,40 in piazza del Plebiscito. Il Comune ha predisposto l'ordinanza con il piano di viabilità. Il dispositivo sarà in vigore nella giornata di oggi, venerdì 28 giugno 2024, e prevede:

A) dalle ore 18:00 della giornata interessata dal concerto fino a cessate esigenze del giorno successivo:

Leggi anche Elisa turista nelle strade di Napoli in attesa di partecipare al concerto di Tropico

Il divieto di transito veicolare:

nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l’edificio del Comiliter (palazzo Salerno);

in via Solitaria, piazzetta Salazar e rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;

in via San Carlo e in piazza Trieste e Trento, eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle forze dell’ordine, i veicoli per le emergenze ed il soccorso e i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) con stazionamento nella corsia loro riservata in via San Carlo, fronte teatro omonimo, ove potranno sostare e transitare con direzione da piazza Trieste e Trento a piazza Municipio;

via San Nicola da Tolentino, dall’intersezione con corso Vittorio Emanuele, e in rampe Brancaccio dall’intersezione con via Vito Fornari, eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso;

Il senso unico di circolazione:

in piazza Carolina, dalla confluenza di via Giovanni Serra a quella di via Chiaia

in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento;

B) dalle ore 13:00 della giornata interessata dal concerto fino a cessate esigenze del giorno successivo la sospensione in piazza Carolina dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi);

C) dalle ore 08:00 della giornata interessata dal concerto fino a cessate esigenze del giorno successivo la sospensione in via San Carlo e in via Cesario Console dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea urbana;

D) dalle ore 00:01 della giornata interessata dal concerto fino a cessate esigenze del giorno successivo il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione dei parcheggi riservati ed a pagamento (strisce blu) in:

piazza Trieste e Trento, via San Carlo, eccetto i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) con area di sosta fronte teatro omonimo, via Riccardo Filangieri Candida di Gonzaga, via Vittorio Emanuele III, via Acton, nel tratto compreso tra la Galleria Vittoria e via Cesario Console, piazzetta Carolina, via Gennaro Serra, via Cesario Console, via Nazario Sauro rampe Paggeria.

Cambi alle linee bus

L'Anm ha comunicato che il 28 Giugno 2024, dalle ore 08:00 e fino a cessate esigenze.

La linea R2 limiterà la corsa in via V.Emanuele III (Cavalli di Bronzo).

limiterà la corsa in via V.Emanuele III (Cavalli di Bronzo). La linea 128 limiterà la corsa a piazza Vittoria dove attesterà per la sosta tecnica.

limiterà la corsa a piazza Vittoria dove attesterà per la sosta tecnica. Verrà sospeso l'esercizio della linea E6 e l'ascensore Acton rimarrà chiuso per motivi di ordine pubblico.

Vietata la vendita di alcolici

Il Comune di Napoli, inoltre, ha disposto il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta in occasione del concerto di Tropico del 28 giugno 2024, in Piazza del Plebiscito.

L'ordinanza prevede:

il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, dalle ore 12.00 della giornata interessata dai concerti e fino a cessate esigenze del giorno successivo, in Piazza del Plebiscito ed aree limitrofe. Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00