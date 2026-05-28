Venerdì la Regione Campania esamina il bilancio dell’Eav e apre la strada al nuovo manager della Circumvesuviana

Il CdA di Eav del 29 è il primo passo della giunta Fico per cambiare i vertici: il nuovo manager è con tutta probabilità Pietro Diamantini, da Trenitalia.

Da sinistra, Pietro Diamantini, Roberto Fico, Umberto de Gregorio, Mario Casillo

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Venerdì 29 maggio è il giorno del consiglio d'amministrazione di Eav per l'approvazione del bilancio, il primo conto economico dell'Ente autonomo Volturno, la società di trasporti che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea in cui a vagliare i numeri sarà la nuova giunta guidata da Roberto Fico, la Regione Campania è il socio unico. Nel caso specifico il dossier è in mano all'assessore ai Trasporti Mario Casillo ma potrebbe non essere il vicepresidente della giunta regionale a prender parte di persona all'assemblea Eav, scegliendo di delegare la partita al direttore dell'Ufficio Controlli della Giunta Regionale della Campania Liberato Russo.

Ma perché è così importante questo bilancio? Perché è il primo passo per la svolta gestionale che la giunta Fico vuole imprimere ad Eav, cambiando progressivamente il management guidato oggi da Umberto de Gregorio, nella duplice, veste di presidente e direttore generale dell'Eav. Di recente Palazzo Santa Lucia ha individuato le priorità per «il rilancio e miglioramento dei servizi ferroviari regionali»: garantire una maggiore frequenza dei treni, visto che Eav ha perso quasi il 40% dei passeggeri; dotarlo di adeguati nodi di interscambio; accelerare la modernizzazione del parco rotabile, ovvero chiudere la partita dei treni nuovi ordinati e non ancora arrivati, sovvertire il paradigma di «peggior linea ferroviaria d'Italia» riferito alla Circumvesuviana.

Chi lo farà? Il nome, come già si sa da qualche mese, è quello di Pietro Diamantini, dirigente Trenitalia, per anni a capo del Business Alta Velocità, ingegnere, napoletano, (e tifosissimo della squadra azzurra), noto agli uffici di Palazzo Santa Lucia dai tempi di Vincenzo De Luca.

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Calare su Eav significa però muoversi in un campo minato: c'è da risolvere la questione De Gregorio, farlo restare per ora come Dg e poi? Il suo contratto scade nel 2027 ed è necessario trovare una alternativa sul mercato, cosa non facile. E ancora: Diamantini dovrà aver una sua squadra, di solito sono esterni, la Regione Campania investirà? Un atteggiamento troppo "muscolare" da parte sua potrebbe far collassare l'azienda perché, negli ultimi anni – dice chi conosce bene Eav – è stata «riempita di dirigenti non all'altezza».

Che l'Ente abbia bisogno di teste pensanti lo dimostra chiaramente anche la recente richiesta, avanzata dal CdA Eav alla Regione Campania: c'è da lavorare sulla Linea 10, il valore dell'intera opera arriva ad oltre 3 miliardi, serve una squadra che operi solo su questo. Per ora, da Santa Lucia, nessuna risposta.