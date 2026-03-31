Circumvesuviana, Diamantini (Trenitalia) in pole per guidare Eav. Gelo Regione Campania-De Gregorio

Pietro Diamantini, dirigente Trenitalia

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C'è un nome che circola furiosamente nelle ultime settimane, legato al futuro dell'Eav, Ente Autonomo Volturno, la società regionale di trasporti pubblici che gestisce alcuni dei più importanti collegamenti della provincia di Napoli: la Circuvesuviana, la Circumflegrea e la Cumana. Il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il suo vice con delega ai Trasporti Mario Casillo hanno diffuso alcune tracce dell'identikit, chissà, forse per convincere del tutto un manager non ancora definitivamente persuaso nel tornare all'ombra del Vesuvio per metter mano all'intricata matassa partenopea.

Tuttavia, quello degli top manager italiani nel settore trasporti su rotaia è un mondo piccolo: tolti coloro che hanno già incarichi apicali altrove, tolti i profili che per motivi politici difficilmente approderebbero sotto un'amministrazione regionale di centrosinistra, il nome che circola è quello di Pietro Diamantini, dirigente Trenitalia, per anni a capo del Business Alta Velocità, una delle divisioni cruciali che muove milioni d'euro e margini rilevanti.

L'identikit fa coincidere molti aspetti anche se non c'è nulla di certo, ovviamente. Durante la guida di Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia fino al 2025, Diamantini ha avuto un ruolo rilevante, dopodiché con l'attuale Ad nonché direttore generale, Gianpiero Strisciuglio, uomo tenuto in forte considerazione dal ministro ai Trasporti Matteo Salvini, «sono state fatte scelte diverse nella turnazione dei dirigenti» dice un uomo del comparto a Fanpage.

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Ingegnere, napoletano, (dicono peraltro tifosissimo azzurro) Dimanatini è già «noto e apprezzato» negli uffici di Palazzo Santa Lucia dai tempi di Vincenzo De Luca, da quando cioè era responsabile della Direzione Regionale Campania di Trenitalia. Ha lasciato un buon ricordo in Regione, evidentemente, soprattutto a Casillo, all'epoca capogruppo del Pd in Consiglio regionale e oggi numero due della squadra di governo e con la delega giusta per poterlo suggerire a Fico. Resta l'interrogativo: Diamantini che ruolo avrebbe? Umberto De Gregorio, attuale presidente e direttore generale di Eav, scade come Dg solo 2027: come risolvere questo rompicapo senza arrivare a scontri?

L'azienda di trasporti vive una fase delicatissima e di gelo con Palazzo Santa Lucia. Alle indiscrezioni su un avvicendamento alla guida dell'Ente Autonomo Volturno De Gregorio risponde, come spesso fa, ostentando tranquillità a mezzo social: «Sto ricevendo telefonate di fornitori, imprese e dipendenti, preoccupati. Voglio rassicurare tutti. Sono serenamente al lavoro».

Ci sono anche altri elementi di tensione. Qualche giorno fa una lettera firmata da Liberato Russo, dirigente dell'Ufficio enti e società partecipate, vigilanza e controllo della Regione Campania, "ammoniva" Eav al controllo degli incentivi economici ad personam e anche a quelli tecnici (previsti però dalle leggi). Motivo? Le tensioni coi sindacati dopo la notizia, diffusa qualche settimana fa, dell'aumento riconosciuto a due quadri aziendali senza concertazione con i sindacati e le parti sociali.

Non solo: aspettando di capire come rifare i vertici della società che gestisce la Circumvesuviana, «la linea ferroviaria peggiore d'Italia», secondo Legambiente, c'è da rifare anche il Direttore operativo centrale. A giugno, infatti, l'attuale Doc, Pasquale Sposito, va in pensione. In pole position c'è Francesco Favo, ex Rfi, attuale amministratore delegato dell'Anm, l'Azienda Mobilità di Napoli.