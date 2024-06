Elisa turista nelle strade di Napoli in attesa di partecipare al concerto di Tropico

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Elisa a spasso per le strade di Napoli: la cantante friulana, al secolo Elisa Toffi, si è concessa un pomeriggio di svago in attesa del concerto di Tropico, previsto per venerdì 28 giugno in Piazza del Plebiscito. Uno dei concerti più attesi: Davide Petrella, in arte Tropico, è un cantautore napoletano originario dell'area Nord di Napoli, è un classe 1985, ma è anche e soprattutto uno degli autori più prolifici e richiesti della musica italiana: suoi tantissimi testi delle canzoni italiane più in voga degli ultimi anni. Tra tutte, suo il testo, per citarne uno, di "Due Vite", il brano con cui Marco Mengoni ha trionfato al Festival di Sanremo nel 2023.

La storia Instagram pubblicata da Elisa a Napoli nel pomeriggio

La cantante friulana tra gli ospiti già certi del concerto di Davide Petrella. E nell'attesa, si è dedicata ad un po' di turismo per le strade di Napoli, approfittandone anche per scattare qualche foto tra i Decumani ed il Centro Storico, nelle vie più rappresentative del capoluogo partenopeo. E non sarà l'unica a salire sul palco con Davide Petrella. "Ho invitato un po’ di amici in piazza del Plebiscito", ha scritto su Instagram il cantante napoletano, "Una delle cose più belle che mi ha regalato la musica è la possibilità di mischiare un po’ di mondi con le canzoni. Ci vediamo lì venerdì, le sorprese non sono finite". Tra gli ospiti certi, oltre ad Elisa, ci saranno Ghali ed Achille Lauro. Ma non è escluso qualche altro grande nome per ora non ancora accostato al palco di Piazza Plebiscito.