Annullato il concerto di Alessandra Amoroso a Napoli, come chiedere il rimborso del biglietto Alessandra Amoroso è incinta: a settembre annullati tutti i concerti compreso quello in piazza Plebiscito a Napoli: ecco come riavere indietro i soldi del biglietto.

A cura di Redazione Napoli

Alessandra Amoroso annuncia la cancellazione di una serie di concerti previsti nell'estate 2025. Fortunatamente il motivo è una bella notizia: la talentuosa artista pugliese è incinta. È stata lei stessa a renderlo nota, condividendo col suo pubblico, la notizia e quindi la gioia per per l'arrivo di Penelope, che nascerà a settembre, frutto dell'amore con Valerio Pastore, videomaker trentunenne di Eboli (Salerno).

Ovviamente nel nono mese di gravidanza, quello in cui la 38enne darà alla luce la figlia, sarà quello di massimo riposo. Per questo motivo alcuni concerti del "Fino a qui summer tour" salteranno. E qui la notizia meno bella per i napoletani: anche il concerto partenopeo previsto il 24 settembre in piazza del Plebiscito è rinviato a data da destinarsi.

«Per coloro che hanno acquistato i biglietti per una di queste date – spiega Friends and Partners, organizzatrice degli eventi – sarà possibile chiedere il rimborso entro il 18 aprile 2025». Confermate invece le altre date: il tour debutterà l'11 giugno con una data speciale alle Terme di Caracalla. Per il rimborso dei biglietti occorrerà rivolgersi al canale d'acquisto, in questo caso di tratta di Ticketone e degli abituali punti di vendita fisici.

Si legge sul sito di Ticketone:

In caso di annullamento dell’evento, il mancato rispetto delle procedure che saranno indicate dall’organizzatore per il rimborso dei titoli d’ingresso può determinare decadenza dal diritto di ottenere tale rimborso. È facoltà dell'organizzatore di non procedere al rimborso della componente del prezzo del titolo d’ingresso rappresentata dal diritto di prevendita. In nessun caso saranno rimborsabili le commissioni di servizio applicate da TicketOne.