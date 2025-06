La scaletta del concerto 2025 degli Imagine Dragons al Maradona di Napoli: l’ordine delle canzoni

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Photo Credit: Eric Ray Davidson

Tutto pronto a Napoli per il concerto degli Imagine Dragons: alle ore 21, luci accese allo Stadio Maradona per un concerto che si preannuncia da record. La band statunitense porta in auge il suo ultimo album "Loom", uscito lo scorso anno, con 9 tracce inedite. Album prodotto interamente dagli stessi Imagine Dragons e dai loro collaboratori di lunga data Mattman e Robin. ID che vantano 48 dischi di platino e 5 d'oro solo in Italia, oltre 240 miliardi di stream, 98 milioni di album venduti, una vittoria ai Grammy Awards, nonché numerose posizioni al #1 nelle chart Billboard e nelle classifiche radio. E per il loro concerto a Napoli stanno arrivando fans da mezza Italia, per un appuntamento che si preannuncia epico. E lo stadio Maradona, che da inizio giugno sta ospitando i concerti degli artisti più importanti della scena musicale, si prepara dunque ad un'altra epica notte di musica, preludio ad un mese di luglio dove si alterneranno sul palco tantissime band e artisti tra i più rinomati in Italia e all'estero.

La scaletta del concerto degli Imagine Dragons al Maradona di Napoli

La scaletta ufficiale, come sempre, non è stata fornita: ma dovrebbe essere la stessa del concerto all’Ippodromo di Milano, ovvero con tutte le hit della band insieme ai brani più recenti del nuovo album "Loom". Questo l’ordine delle canzoni:

Fire in These Hills

Thunder

Bones

Tiptoe

Take Me to the Beach

Whatever It Takes

Shots

Interludio con una intro di Bad Liar

Bad Liar

Nice to Meet You

Wake Up

Radioactive

Demons

Natural

Walking the Wire

Sharks

Enemy

Eyes Closed

In Your Corner

Don’t Forget Me

Interludio parlato

Believer

