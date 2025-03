video suggerito

Alessandra Amoroso incinta, cancellati tre concerti: ecco come cambia il tour Alessandra Amoroso ha annunciato di essere incinta e per questo il tour subirà alcuni cambiamenti, con la cancellazione di tre date. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso ha annunciato anche sui social di essere incinta. La cantante pugliese, infatti, ha scritto che diventerà madre per la prima volta e di aspettare una figlia, Penelope che nascerà a settembre, condividendo questa notizia con il suo pubblico. Questa novità nella vita della cantante di Comunque andare e Vivere a colori ha creato cambiamenti anche nel suo percorso artistico visto che Friends & Partner ha comunicato l'aggiornamento delle date del tour: "Friends and Partners si unisce alla gioia di questa splendida notizia e comunica un aggiornamento del calendario del “FINO A QUI SUMMER TOUR” che debutterà l’11 giugno con una data speciale alle Terme di Caracalla e vedrà Alessandra protagonista nel corso dell’estate con concerti in location uniche".

Come cambiano le date del tour di Alessandra Amoroso

Questa gravidanza cambia, quindi, alcune parti del tour della cantante, mantenendo i concerti di giugno, luglio e inizio agosto, ma costringendola a cancellarne tre, comprresa la data prevista a Piazza del Plebiscito a Napoli. Ecco tutte le date del tour e quelle cambiate

11 giugno – ROMA – Terme di Caracalla

26 giugno 2025 – FERRARA – “Ferrara Summer Festival” – Piazza Ariostea

3 luglio 2025 – MAROSTICA (VI) – “Marostica Summer Festival Volksbank”

5 luglio 2025 – TRENTO – “Trento Live Fest”, Trentino Music Arena

12 luglio 2025 – TAORMINA (ME) – “Sotto Il Vulcano Fest” – Teatro Antico

18 luglio 2025 – ASTI – Astimusica, Piazza Alfieri

20 luglio 2025 – CERNOBBIO (CO) – “Lake Sound Park”, Villa Erba (Ex Galoppatoio)

23 luglio 2025 – CODROIPO (UD) – Villa Manin

26 luglio 2025 – MARSCIANO (PG) – Musica Per I Borghi

2 agosto 2025 – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

5 agosto 2025 – LANCIANO (CH) – Parco Villa Delle Rose

7 agosto 2025 – LECCE – “Oversound Music Festival” – Cave Del Duca

18 agosto a ROCCELLA IONICA (RC) · ROCCELLA SUMMER FESTIVAL – Teatro al Castello (CANCELLATO)

6 settembre a MACERATA – Sferisterio (CANCELLATO)

24 settembre a NAPOLI – in Piazza del Plebiscito (CANCELLATO)

Cosa succede ai biglietti dei concerti cancellati

Cosa succede, quindi, per chi ha acquistato i biglietti per le date che sono state cancellate a seguito della gravidanza? Friends & Partner annuncia che per le date confermate, i biglietti sono ancora disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali, mentre per le tre date cancellate di Roccella Ionica, di Macerata e di Piazza del Plebiscito a Napoli è previsto il rimborso: "Per coloro che hanno acquistato i biglietti per una di queste tre date sarà possibile chiedere il rimborso entro il 18 aprile 2025" si legge nella nota ufficiale degli organizzatori.

L'annuncio della nascita di Penelope, prima figlia di Amoroso

Alessandra Amoroso ha annunciato, in un post pubblicato su Instagram, che diventerà madre per la prima volta. La cantante, assieme al compagno Valerio Pastore, che nella foto dell'annuncio le bacia la pancia, ha anche annunciato il nome della bambina, Penelope, che nascerà a settembre. Sui social, quindi, Amoroso ha scritto: "Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… 🥹 e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!♥️♥️♥️ Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia… Settembre è vicino".