Zayn Malik cancella parte del suo tour mondiale dopo il ricovero: “Sono a casa a riprendermi”

Zayn Malik – ph MEGA:GC Images

Zayn Malik ha annunciato di aver dovuto cancellare un pezzo del suo Konnarol Tour. L'ex One Direction continua a stare male, come aveva scritto solo qualche giorno fa in una storia su Instagram dove si mostrava in un ospedale. Il cantante ha cancellato l'intera tappa statunitense del tour, come annunciato con una storia su Instagram, pubblicata l'1 maggio: "Sono a casa a riprendermi, sto bene e sarò ancora più forte di prima. Ho dovuto rivedere il mio programma per i prossimi mesi e ridurre il numero di date del KONNAKOL Tour. Voglio comunque assicurarmi di poter venire a trovarvi il più possibile. Non vedo l'ora di suonare per voi e spero di vedervi presto in giro per il mondo".

Il 17 aprile scorso, giorno dell'uscita del suo ultimo album, il cantante inglese è stato ricoverato. Lo ha detto lui stesso postando una storia su Instagram, mostrandosi sdraiato in camice d'ospedale attaccato alle flebo. Malik aveva scritto: "È stata una settimana lunga e mi sto ancora riprendendo, inaspettatamente". Non è chiaro quale sia stato il motivo di questo ricovero e lui non lo ha specificato né allora né oggi. Solo un ringraziamento al personale medico che lo ha accolto

Oggi, il cantante ha voluto rivolgersi ancora una volta direttamente ai suoi fan: "Ai miei fan. Grazie infinite per tutto il supporto e l'affetto che mi avete dimostrato in occasione dell'uscita dell'album e, soprattutto, per il vostro amore, le vostre preghiere e i vostri auguri di pronta guarigione. L'ho sentito, e ha significato tantissimo per me". Il tour di Zayhn Malik riprenderà, stando a quanto scrive lui stesso in un'altra storia, il 23 maggio a Londra e proseguirà il giorno dopo a Manchester, prima di spostarsi in Sud America. Il tour avrebbe dovuto comporsi, inizialmente, di 31 date.

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Nei giorni scorsi è scoppiato anche un caso che lo ha visto coinvolto con l'ex compagno di band Louis Tomlinson, con cui sarebbe venuto alle mani mentre registravano un documentario per Netflix. Stando a quanto scritto dai media inglesi, infatti, Malik avrebbe colpito Tomlinson con un pugno dopo una lite scoppiata perché il cantante avrebbe fatto un commento fuori luogo sulla madre morta di Tomlinson.