Zayn Malik ricoverato in ospedale nel giorno dell’uscita del nuovo album: cancellati gli incontri coi fan

Zayn Malik è stato ricoverato in ospedale nel giorno dellèuscita del suo nuovo album. Il cantante ha postato una foto sui social e ha cancellato alcuni incontri: “Mi dispiace tantissimo di non potervi vedere”

Zayn Malik ricoverato in ospedale

Zayn Malik è stato ricoverato in ospedale, come ha mostrato lui stesso nelle storie su Instagram. Il cantante ha postato sui social una foto che lo ritrae su un letto d'ospedale con il camice addosso. Il cantante, che ha appena pubblicato l'ultimo album KONNAKOL, ha postato un messaggio per i fan insieme alla foto: "Ai miei fan, grazie a tutti voi per il vostro amore e supporto, ora e sempre. È stata una settimana lunga e mi sto ancora riprendendo, inaspettatamente". Il cantante ha aggiunto: "Mi dispiace tantissimo di non potervi vedere questa settimana, non sarei qui oggi all'una di notte senza di voi e vi sono immensamente grato per la vostra comprensione".

Dopo il messaggio al suo pubblico Zayn Malik ha voluto ringraziare "l'incredibile staff dell'ospedale: medici, infermieri, cardiologi, personale amministrativo e tutti coloro che mi hanno aiutato lungo il percorso e continuano a farlo. Siete tutti delle leggende! Un abbraccio fortissimo". Il messaggio del cantante è arrivato il giorno del suo quinto album da solista che avrebbe voluto portare in giro con alcuni incontri nei negozi di dischi della East Coast. Dopo l'annuncio del ricovero in ospedale gli eventi sono stati cancellati

Questa foto arriva pochi giorni dopo che il cantante era stato già costretto a posticipare un evento speciale che lo avrebbe visto protagonista lo scorso 13 aprile al Circuit di Kingston, a Londra. Malik avrebbe dovuto incontrare i fan e avrebbe dovuto includere una sessione di domande e risposte e dei filmati esclusivi. L'evento, però, non si è potuto tenere, come spiegato da un messaggio comune di Zayn Malik e la stessa Banquet Records: "Mi dispiace molto, ma purtroppo non sto bene e non potrò venire nel Regno Unito questa settimana come previsto", ha scritto. L'evento è stato posticipato al 21 maggio.