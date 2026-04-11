Bologna, morto il bimbo di 15 mesi caduto dalla finestra mentre giocava in camera con la sorella

La casa in cui è avvenuta la tragedia

È morto il bambino di 15 mesi caduto nel pomeriggio di giovedì 9 aprile dalla finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri, a Bologna. Il bimbo era stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore, dove i medici hanno provato in ogni modo a salvargli la vita: oggi, dopo due giorni di ricovero in Rianimazione in coma farmacologico, è arrivata la notizia del decesso.

Il piccolo era l’ultimo di sei fratelli e con la famiglia si erano trasferiti recentemente nella casa in cui è avvenuta la tragedia. Stando a quanto finora emerso al momento della caduta il bambino era in stanza insieme alla sorellina di 11 anni: i due stavano giocando sul letto vicino alla finestra quando, nel giro di pochi istanti, il piccolo si sarebbe arrampicato per poi precipitare. La sorellina maggiore avrebbe tentato di afferrarlo, ma lui è caduto per diversi metri battendo violentemente la testa sul cemento, davanti ai garage presenti sul retro del palazzo.

Secondo gli inquirenti, coordinati dal pm Michele Martorelli, sebbene se la dinamica di quanto accaduto debba essere ancora chiarita, l'ipotesi più probabile è quella di un incidente. Il piccolo e la sorellina non erano soli al momento della caduta, in casa infatti c’erano alcuni adulti ma a quanto sembra non la mamma e il papà, la prima perché a prendere a scuola gli altri figli, il secondo perché a lavoro. Subito dopo l’incidente, la Procura ha aperto un fascicolo di inchiesta, al momento senza indagati, per il reato di lesioni colpose gravissime ma con il decesso del bimbo, il reato con ogni probabilità diventerà omicidio colposo.