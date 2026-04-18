Zayn Malik ha colpito Louis Tomlinson con un pugno dopo un commento sulla madre morta: salta la serie Netflix

Lite tra Zayn Malik e Louis Tomlinson sul set di una docuserie Netflix: il primo avrebbe colpito l’ex compagno con un pugno provocando una commozione cerebrale e la cancellazione del progetto, stando al The Sun.

Louis Tomlinson e Zayn Malik

Zayn Malik e Louis Tomlinson sono arrivati alle mani mentre giravano una docuserie Netflix. I due ex One Direction stavano girando un road movie in cui avrebbero dovuto parlare dell'essere una popstar, ma a un certo punto avrebbero litigato e a seguito di un commento sulla madre di Tomlinson, scomparsa a causa della leucemia nel 2016, la lite sarebbe sfociata in un pugno di Malik a Tomlinson, con quest'ultimo che avrebbe riportato una commozione cerebrale a causa degli anelli che l'ex amico portava sulla mano. Una fonte del tabloid inglese The Sun ha detto: "Louis era sbalordito e sotto shock. Zayn indossava degli anelli e gli ha procurato un taglio alla testa. È successo all'aperto, davanti a tantissime persone".

Stando sempre a quanto riportato dal giornale inglese le cose hanno cominciato a mettersi male quando Zayn – che proprio ieri ha postato una foto dal letto di un ospedale – ha cominciato a comportarsi in modo sgarbato e a rispondere a tono. La situazione sarebbe degenerata in una lite, "poi Zayn ha fatto un commento sulla madre di Louis, Johannah. Mentre cercava di spostarsi, Zayn lo ha aggredito e gli ha dato un pugno in pieno volto". La lite sarebbe avvenuta davanti a numerose persone e non sarebbe stata ricucita, al punto che Netflix dovrebbe cancellare lo show. La regista Nicola B. Marsh ha postato la copertina del Sun e ha commentato: "Così se ne va un anno di lavoro".

Le conseguenze hanno coinvolto anche i familiari dei due, con due delle cinque sorelle di Tomlinson, Phoebe e Lottie – oltre allo stesso Louis – che avrebbero tolto il follow su Instagram a Malik. A ottobre era trapelata la notizia della firma dei due cantanti per partecipare al programma e parlare delle loro vite e, perché no, anche di quanto accaduto a Liam Payne, morto dopo essere caduto dal balcone di un albergo in Argentina. Le sorelle di Tomlinson continuano però a seguire gli altri due ex One Direction, Harry Styles e Niall Horan. Dopo la lite, Tomlinson è tornato nel Regno Unito e Malik nella sua fattoria in Pennsylvania.

Zayn Malik ha già subito un processo per aggressione da parte della madre della sua ex fidanzata Gigi Hadid che sarebbe stata aggredita dal cantante. Malik avrebbe spinto la donna – che lo aveva raggiunto a casa mentre la figlia era impegnata in uno shooting a Parigi – contro un comodino, oltre ad averla insultata. Il cantante, che si è dichiarato non colpevole, ha dovuto scontare 360 ​​giorni di libertà vigilata e frequentare un corso di gestione della rabbia. Proprio ieri, nel giorno di uscita del suo album, Malik ha postato una foto dal letto d'ospedale, ma non ci sarebbe alcun collegamento con la lite con Tomlinson. Nei giorni scorsi il cantante ha anche posticipato alcuni appuntamenti con i fan, per questioni di salute.