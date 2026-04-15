Hauser cancella il tour, salta l’unico concerto italiano a Pompei: “Devo mettere la mia salute al primo posto”

Il violoncellista Hauser, fondatore dei 2Cellos e protagonista a Sanremo 2026 con Fedez e Masini ha annunciato la cancellazione del suo tour per motivi di salute. Salta anche l’unica data italiana a Pompei.

Hauser infortunato e sul palco di Sanremo 2026 con Fedez

Il violoncellista croato Stjepan Hauser – fondatore con Luka Šulić dei 2Cellos – ha annunciato la cancellazione del suo tour a causa di problemi di salute. L'artista che aveva accompagnato Fedez e Marco Masini durante l'ultimo Festival di Sanremo, infatti, avrebbe dovuto esibirsi il prossimo 31 luglio all’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei. Hauser era uno dei nomi del cartellone del B.O.P. – Beats of Pompeii 2026 dove avrebbe dovuto esibirsi in esclusiva nazionale per il suo tour "CINEMA! The Magic of the Movies – Live with Orchestra!". "Miei cari fan, mi si spezza il cuore nel comunicarvi che devo cancellare tutti i concerti previsti per il 2026 a causa di un problema di salute che richiede attenzione immediata e riposo", ha scritto il musicista.

La condizione, spiega, è temporanea ed è già al lavoro per recuperare: "Non avrei mai voluto scrivere queste parole. Non vedevo davvero l’ora di tornare sul palco e condividere di nuovo questi momenti con voi. Tanto amore, lavoro e preparazione sono già stati dedicati a questi spettacoli, il che rende questa decisione ancora più difficile", ha detto nel post pubblico. "Seguendo il parere dei medici, ora devo mettere la mia salute al primo posto per potermi ristabilire completamente e tornare alla musica e da voi il prima possibile". Hauser si dice dispiaciuto per coloro che si erano organizzati per vederlo in giro.

Gli organizzatori italiani fanno sapere quali sono le indicazioni per ottenere il rimborso dei biglietti: "È con grande tristezza che dobbiamo informarvi che HAUSER è costretto a cancellare tutti i suoi prossimi concerti" si legge. Per quanto riguarda il rimborso dei biglietti, questo va richiesto al circuito d'acquisto entro e non oltre la data del 31 maggio 2026. Per maggiori informazioni si può fare riferimento alla pagina del sito di Ticketone che fa riferimento ai rimborsi: "A tutti voi che avevate programmato di venire, che aspettavate questi concerti, mi dispiace profondamente. Sappiate che questa situazione è dolorosa e deludente per me tanto quanto lo è per voi" ha detto l'artista.

Hauser era stato protagonista sul palco dell'Ariston solo poche settimane fa. Il violoncellista, infatti, ha accompagnato Fedez e Masini nella serata delle cover suonando lo strumento in "Meravigliosa creatura", la canzone di Gianna Nannini. Diventato famoso in tutto il mondo con il progetto 2Cellos, Hauser è una vera e propria star mondiale del violoncello, con 3 miliardi di visualizzazioni su Youtube e oltre 500 milioni di stream su Spotify. A Pompei avrebbe portato uno spettacolo che celebrava la musica da film, accompagnato da una grande orchestra. Sul palco avrebbe suonato temi come quello di "Mission: Impossible" e "Writing’s on the Wall" passando per "Somewhere in Time" e "Out of Africa", fino a "What Was I Made For?" di Billie Eilish. Il B.O.P. vede tra i protagonisti del programma di quest'anno artisti come Riccardo Cocciante, Pat Metheny, Coez, Capossela, YTropico, Riccardo Muti, Claudio Baglioni e Marcus Miller, tra gli altri.