Chi è Senhit, cantante a Eurovision 2026 per San Marino con il brano “Superstar”

Senhit, via Eurovision 2026

Tra i protagonisti dell'Eurovision Song Contest 2026, per la terza volta, rientra Senhit. La cantante bolognese, di cui il vero nome è Senhit Zadik Zadik, si esibirà sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria, con la canzone "Superstar" in compagnia dell'icona pop Boy George. La cantante di origine eritree ha conquistato il pass per la kermesse europea lo scorso 6 marzo vincendo il San Marino Song Contest, battendo nella finale tenutasi al Teatro Nuovo di Dogana Kelly Joyce con "Oh là là", ma soprattutto lo speaker Paolo Belli con "Bellissima".

Senhit ritorna per la terza volta all'Eurovision Song Contest 2026

Si tratta della terza partecipazione della cantante bolognese alla kermesse europea, cominciata nel 2011 con il brano "Stand By". Ritornerà poi 10 anni dopo, nell'edizione 2021 con il brano "Adrenalina" con il rapper Flo Rida e solo pochi mesi fa con la collaborazione con Boy George in "Superstar". Si esibirà per la prima volta stasera, martedì 12 maggio 2026, durante la prima semifinale dell'evento, con l'obiettivo di accedere alla finale di sabato 16 maggio.

La carriera di Senhit e il feat con Marracash nel 2015

Senhit, dopo una lunga carriera nel mondo dei musical tra Svizzera e Germania, con ruoli in "Fame", "Hair", ma anche "Il Re Leone" della Walt Disney, ha fatto il suo esordio discografico nel 2006 con l'album "Senit", curato da Gaetano Curreri e Saverio Grandi, avviando anche una collaborazione con il gruppo degli Stadio, che accompagnerà in tournée. Pubblicherà in totale 4 album, tra cui "Un tesorio è necessariamente nascosto" del 2007, il primo disco in inglese "So Hight" del 2009 e infine nel 2015 collabora anche con Marracash in "Living for the Weekend".

Il documentario su Rai Play e la coreografia di "Superstar" all'Eurovision Song Contest 2026

Dopo una pausa di oltre 15 anni, ha pubblicato il suo album "Dangerous" nel 2024, un album dalle sonorità dance-house, che rappresenta anche il genere musicale di "Superstar", il brano presentato all'Eurovision Song Contest 2026. Come raccontato nel documentario "Pop Road To Eurovision", pubblicato su RaiPlay e San Marino RTV, a curare la scenografia e la coreografia di Senhit sul palco dell'Eurovision sarà la crew Black Skull Creative. Infatti, oltre alla presenza di Senhit e Boy George, i due verranno accompagnati dai ballerini e coristi James Mulford, Anders Nielsen, Marion Fagbemi e Kate Ivory Jordan.