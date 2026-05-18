Pupo annulla lo spettacolo del 19 maggio a Napoli: “Mia madre sta per andarsene, non riesco a esibirmi”

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, annuncia di avere annullato uno spettacolo in programma per domani, martedì 19 maggio, perché “non è nelle condizioni psicologiche di esibirsi”. La madre 93enne sarebbe in gravi condizioni di salute.

Pupo ha annunciato di avere annullato uno spettacolo previsto per domani, martedì 19 maggio, al Teatro Acacia di Napoli. Il cantante ha spiegato in un post pubblicato su Instagram di non essere nelle condizioni di potersi esibire a causa delle precarie condizioni di salute della madre 93enne, malata di Alzheimer da tempo.

"Devo chiedere scusa a tutte le persone che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di martedì 19 maggio, al Teatro Acacia di Napoli", ha scritto Pupo in un messaggio pubblicato sui social, "Ve lo dico con la chiarezza e la sincerità che da sempre contraddistinguono ogni mia scelta: non sono nelle condizioni psicologiche di poterlo fare. La mia mamma sta per andarsene ed io devo assolutamente starle accanto. Sono certo che capirete e che non sarete arrabbiati con me".

Decine i messaggi di vicinanza e solidarietà ricevuti dal cantante da parte dei fan, comprensivi di fronte al momento di dolore che l’artista sta attraversando.

Lo spettacolo al Teatro Acacia di Napoli spostato al 14 ottobre

Pupo ha spiegato che la data di Napoli, prevista all’interno del suo "Pupo – Storia di un equilibrista World Tour", sarà recuperata il prossimo 14 ottobre. Si tratta quindi solo di un rinvio, diventato necessario per permettere all’artista di stare vicino alla madre nel momento più delicato della sua vita.

La battaglia di Irene, madre di Pupo, contro l’Alzheimer

Irene, madre dell’artista, combatte da sette anni la sua battaglia contro l’Alzheimer, patologia neurodegenerativa che provoca la progressiva morte delle cellule cerebrali e colpisce prevalentemente le persone sopra i 65 anni.

Già qualche giorno fa, nel corso di un’intervista, Pupo – all’anagrafe Enzo Ghinazzi – aveva raccontato che la madre non stava bene, parlando anche del dolore legato alla consapevolezza di doversi separare da quello che è stato uno dei punti fermi della sua esistenza.