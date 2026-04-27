Morta Nedra Talley Ross a 80 anni: era l’ultima cantante in vita delle Ronettes di “Be my baby”

Nedra Talley delle Ronettes – ph Jim Spellman:WireImage

È morta a 80 anni Nedra Talley Ross, ultimo membro ancora in vita delle Ronettes, la band di sole donne che conquistò le classifiche negli anni 60 con "Be my baby". La causa della scomparsa non è stata resa nota. A confermare la notizia è stato anche un comunicato stampa rilanciato anche dalle pagine social della band: "Con profonda tristezza condividiamo la notizia della scomparsa di Nedra Talley Ross. Era luce per chi l'ha conosciuta e amata. Come membro fondatore dei The Ronettes, insieme ai suoi amati cugini Ronnie ed Estelle, la voce, lo stile e lo spirito di Nedra hanno contribuito a definire un suono che avrebbe cambiato la musica. Il suo contributo alla storia del gruppo e la sua influenza determinante vivranno per sempre. Riposa in pace cara Nedra. Grazie per la magia".

Nedra Talley Ross formò le Ronettes nel 1957 insieme a Ronnie Bennett – che avrebbe assunto il cognome Spector dopo il matrimonio con il produttore Phil – ed Estelle Bennett, diventando un vero e proprio fenomeno pop e culturale. Furono anche l'unica band composta da sole donne ad aprire un concerto dei Beatles. La loro canzone più famosa resta "Be My Baby", scritta da Phil Spector – che contribuì a dare forma al suono della band – insieme a Jeff Barry e Ellie Greenwich. La canzone raggiunse il secondo posto della classifica Billboard dei singoli e tutt'oggi resta un classico della musica mondiale.

Estelle Bennett Vann, Ronnie Spector, Nedra Talley Ross – Ph Michael Ochs Archives:Getty Images)

Tra i singoli della band ci sono canzoni come "Baby I Love You", che raggiunse il 24° posto della Hot 100 nel 1963, e "Walking in the Rain", che arrivò al 23° posto nel 1964, come ricorda Billboard. L'unico album pubblicato a loro nome fu "Presenting the Fabulous Ronettes", nel 1964. La band è stata introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame il 12 marzo 2007, quando cantarono tre canzoni tra cui "Be my Baby" ricevendo la standing ovation del pubblico. A introdurle fu Keith Richards dei Rolling Stones: "Avrebbero potuto cantare attraverso un muro di suono" disse il chitarrista facendo anche riferimento al "Wall of sound" di Spector.

In una recente intervista Talley ha spiegato come nacque il suo amore per il canto: "Ho iniziato a cantare da giovanissima perché cantavano mia madre e mia nonna". Fu proprio la madre che le diede il coraggio di provarci e salire sul palco: "Credo che parte del motivo per cui le Ronettes siano continuate e abbiano avuto tanto successo sia perché ci tenevamo per mano quando salivamo sul palco e credevamo che Dio ci stesse guardando" ha detto. Estelle Bennett e Ronnie Spector, sorelle tra loro e cugine di Talley sono scomparse rispettivamente nel 2009 e nel 2022, entrambe a causa di un cancro.