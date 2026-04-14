Lorelei non va al lavoro e un collega lancia l’allarme: trovata morta con il marito, omicidio-suicidio in Florida

Una donna di 40 anni, Lorelei Strickland, è stata trovata morta nella sua casa di Wewahitchka, in Florida, insieme al marito il 6 aprile scorso. Il 44enne l’avrebbe uccisa a colpi d’arma da fuoco e poi si sarebbe tolto la vita. A lanciare l’allarme un collega della donna che non vedendola al lavoro ha contattato le autorità.

Lorelei e Jarrot Strickland.

Lorelei Strickland, 40 anni, è stata trovata morta nella sua casa di Wewahitchka, in Florida, il 6 aprile scorso, dopo che un collega ne aveva segnalato l'assenza al lavoro.

La 40enne sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco dal marito 44enne, Jarrott, che si è poi tolto la vita. Le autorità sono state allertate intorno alle 12.30, quando un collega della donna ha segnalato che non si era presentata al lavoro e ha allertato le autorità.

Gli agenti di Polizia si sono recati a casa della coppia e non hanno trovato segni di effrazione o di attività criminale, quindi hanno controllato altri luoghi che la donna era solita frequentare e si sono recati sul suo posto di lavoro per ottenere ulteriori informazioni. Allo stesso tempo, familiari e amici sono riusciti a entrare nell'abitazione.

Lorelei e Jarrott Strickland sono stati trovati morti in una delle camere da letto. Secondo quanto riferito dall'ufficio dello sceriffo, entrambi presentavano ferite d'arma da fuoco.

Stando a quanto riportano le autorità, il medico legale ha spiegato che il 44enne ha sparato alla moglie e poi ha rivolto l'arma contro se stesso. Sembra che i due fossero deceduti da tempo.

Come si legge nel necrologio pubblicato nei giorni scorsi, Lorelei "era una madre, sorella e nonna devota che ha abbracciato la vita con calore, dedizione e un profondo apprezzamento per le piccole gioie".

"Per tutta la vita, Lorelei ha trovato conforto e piacere nelle attività quotidiane come camminare e leggere, passatempi che riflettevano la sua natura riflessiva e contemplativa", prosegue ancora il messaggio.

"La vita di Lorelei è stata caratterizzata da un sincero affetto per la sua famiglia, una passione per l'apprendimento e un impegno costante verso le persone a lei care. – si conclude il messaggio – Il suo ricordo rimarrà vivo nei cuori di coloro che l'hanno conosciuta e amata".