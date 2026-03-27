Madre di tre figli trovata morta in un congelatore in UK: il marito accusato di omicidio

Il corpo di una donna britannica madre di tre figli – Carolann Barraclough – è stato rinvenuto all'interno di un congelatore nella sua abitazione di Wakefield: è accaduto il 6 marzo scorso e a fare la scoperta sono stati gli agenti della Polizia del West Yorkshire e i paramedici intervenuti sul posto. L'autopsia ha stabilito come causa della morte un trauma cranico da corpo contundente, in attesa di ulteriori accertamenti.

Il marito David Barraclough è stato arrestato e accusato di omicidio il giorno seguente, comparendo poi dinanzi al tribunale di Leeds. L'udienza ha confermato la dinamica del ritrovamento, ma sulle circostanze esatte della morte i punti oscuri sono ancora diversi e le indagini sono ancora in alto mare. Di certo, comunque, nel delitto non sarebbero state coinvolte altre persone.

Nella zona dove la donna viveva sono stati deposti fiori e biglietti da parte di chi la conosceva: i messaggi la ricordano come una "sorella bellissima e straordinaria". La famiglia ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto.