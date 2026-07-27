Trovato morto a 14 anni sui binari in Missouri, dopo 27 anni c’è la svolta: 3 fratelli arrestati per omicidio

Tre fratelli sono arrestati con l’accusa di omicidio in relazione alla morte di Justin Hocutt, trovato cadavere sui binari del treno a Seligman, in Missouri (Stati Uniti) 27 anni fa: la svolta dopo alcune segnalazioni arrivate alla polizia.

Tre fratelli sono stati arrestati nelle scorse ore perché potrebbero essere coinvolti nella morte di un ragazzo di 14 anni, trovato senza vita in Missouri nel 1999. L'accusa a loro carico è di omicidio: per 27 anni nessuno ha mai saputo cosa fosse successo a Justin Hocutt, fino al 24 luglio quando Mark Wesley Scott, Bobby Ray Scott e David Ray Scott sono stati fermati, come ha comunicato lo sceriffo della contea di Barry, Danny Boyd. Ma facciamo un passo indietro.

Justin Hocutt è stato visto vivo per l'ultima volta la mattina del 9 ottobre 1999 a Seligman, in Missouri, dove viveva con la famiglia dopo essersi trasferito qualche mese prima dall'Arkansas. Era stato a casa di un amico, suo vicino di casa. La mattina successiva, il suo corpo è stato ritrovato senza vita sui binari del treno vicino casa sua. Aveva solo 14 anni. All'epoca le autorità ritenevano che l'adolescente fosse stato investito da un treno dopo essere stato colpito e aver perso conoscenza, oppure ucciso e poi abbandonato sui binari. Gli esami tossicologici non rilevarono la presenza di droghe o alcol nel suo organismo e non vi erano neppure

In questi 27 anni, ad ogni modo, il decesso del ragazzo è rimasto avvolto dal mistero, poi a maggio la Polizia del Mississippi (MSHP) ha annunciato la riapertura del caso, dopo che le forze dell'ordine avevano cominciato a indagare su "piste credibili" dopo aver ricevuto alcune segnalazioni. Gli investigatori hanno inoltre sottoposto nuovamente le prove a ulteriori analisi presso il laboratorio forense dell'agenzia.

Leggi anche Ragazza di 27 anni trovata morta in un fiume a Vicenza: operazioni in corso per recuperare il corpo

"Hocutt aveva 14 anni al momento della sua morte, e ci sono prove e/o circostanze sostanziali relative a questo caso che lo rendono sospetto", aveva dichiarato sempre a maggio il sergente Bradley Germann, aggiungendo: "Crediamo che ci siano persone che conoscono i dettagli e cosa è successo al 14enne. Probabilmente non si è trattato di un incidente e chiediamo a coloro che ne sanno di più di contattare gli investigatori. La famiglia Hocutt merita di sapere cosa è successo al loro figlio. Credo che questo caso possa essere risolto con l'aiuto della comunità".

Le autorità non hanno ancora chiarito se e come i tre fratelli conoscessero Hocutt prima del suo omicidio. La zia della vittima, Tammy Tolbert, ha parlato con KY3 e ha ricordato il momento in cui lo sceriffo Boyd l'ha chiamata per comunicarle la notizia dell'arresto di tre persone. "È la notizia migliore che potessimo ricevere, anche se sono passati 27 anni", ha detto. Uno degli uomini è in custodia nella contea di Barry, mentre gli altri due sono in custodia fuori dallo stato.