Chiama la polizia: “Ho informazioni sull’omicidio di Melissa”. Ma viene arrestato, la svolta dopo 39 anni

Gary Edward Glowacz è stato arrestato dopo essere stato accusato della morte di Melissa Taylor Ellison, mamma 20enne della Florida, avvenuta nel 1987: il caso, rimasto irrisolto per quasi 40 anni, arrivato a una svolta dopo una telefonata.

Ha chiamato la polizia dicendo di avere informazioni su un caso irrisolto di quasi 40 anni e poco dopo è stato arrestato con l'accusa di omicidio. È successo in Florida dove Gary Edward Glowacz, oggi 70 anni, è stato fermato per l'omicidio di Melissa Taylor Ellison, avvenuto nel 1987 quando aveva solo vent'anni.

Per decenni il delitto è rimasto senza un colpevole: la ragazza, neomamma, separata dal marito, il 28 dicembre 1987 venne trovata morta nel suo letto dagli agenti di polizia intervenuti a seguito di una segnalazione in Colejean Road, mentre il suo bambino piangeva in soggiorno. A chiamare le autorità furono le sue coinquiline. Presentava lesioni compatibili con trauma da corpo contundente, probabilmente un bastone. L'assassino ruppe il vetro di una finestra per poter entrare nella sua stanza. Gli inquirenti all'epoca esaminarono tutte le prove disponibili e fecero numerosi interrogatori, ma le indagini ben presto si arenarono.

Fino allo scorso 8 luglio, quando Glowacz ha contattato l'ufficio dello sceriffo della contea di Clay, comunicando agli operatori di voler fornire informazioni sulla morte di Ellison. È stato così interrogato dagli investigatori a Jacksonville, che hanno ottenuto un mandato di arresto nei suoi confronti. "Sebbene il suo fermo non possa colmare l'enorme vuoto lasciato nei cuori dei cari di Melissa Ellison, spero che ciò rappresenti un ulteriore passo nel loro processo di guarigion"», ha dichiarato lo sceriffo di Jacksonville, T.K. Waters, durante una conferenza stampa.

Glowacz è stato trasferito nella prigione della contea di Duval con l'accusa di omicidio di secondo grado e furto con scasso e lesioni personali. Non è chiaro se si sia dichiarato colpevole o se abbia nominato un avvocato per rilasciare dichiarazioni a suo nome. Le autorità non hanno ancora reso noto un possibile movente dell'omicidio.