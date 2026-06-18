Orrore allo zoo in Inghilterra, 30enne spinge un bimbo di 3 anni nel recinto dei coccodrilli: arrestato

I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio in uno zoo inglese di Old Hurst, nel Cambridgeshire. Il piccolo è rimasto gravemente ferito dopo essere finito nel recinto dei coccodrilli, ora è ricoverato in condizioni critiche all’Addenbrooke’s Hospital di Cambridge. La polizia ha arrestato un uomo di 30 anni del Norfolk con l’accusa di tentato omicidio.

Foto dello zoo Johnsons of Old Hurst

Un episodio agghiacciante ha scosso oggi uno zoo nel Cambridgeshire, in Inghilterra. Un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito dopo essere finito nel recinto dei coccodrilli del Johnsons of Old Hurst, vicino a Huntingdon. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha arrestato un uomo di 30 anni residente nel Norfolk con l’accusa di tentato omicidio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è scattato poco dopo le 13:20. Il piccolo è stato soccorso e trasportato in elicottero all’Addenbrooke’s Hospital di Cambridge, dove si trova in condizioni critiche ma stabili. I medici stanno valutando se le ferite siano state provocate dal morso degli animali o dalla caduta nel fossato.

La Cambridgeshire Police ha precisato che, al momento, non risultano legami tra l’uomo arrestato e la famiglia del bambino. Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni presenti allo zoo per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. "Si tratta di un incidente estremamente grave e preoccupante", ha commentato l’ispettrice capo Verity McCann.

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Lo zoo, una struttura a conduzione familiare che ospita oltre cento specie esotiche tra cui leoni, tigri e coccodrilli, ha immediatamente chiuso la “Tropical House” dove si trova il recinto.

I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno al bambino e alla sua famiglia – ha dichiarato un portavoce –. Per rispetto verso di loro, quella sezione resterà chiusa fino a nuovo avviso".

La notizia ha chiaramente toccato tantissimo la tranquilla zona rurale di Old Hurst. Il deputato locale Ben Obese-Jecty e il commissario per la polizia Darryl Preston hanno espresso vicinanza alla famiglia, invitando a evitare speculazioni online mentre le indagini sono in corso.

Al momento non è chiaro come il bambino sia riuscito a superare le barriere di sicurezza del recinto, che prevedono passerelle rialzate e protezioni. L’inchiesta dovrà chiarire anche questo aspetto. La famiglia del piccolo è in questo momento assistita da agenti specializzati in ospedale.