Orrore allo zoo in Inghilterra, 30enne spinge un bimbo di 3 anni nel recinto dei coccodrilli: arrestato
Un episodio agghiacciante ha scosso oggi uno zoo nel Cambridgeshire, in Inghilterra. Un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito dopo essere finito nel recinto dei coccodrilli del Johnsons of Old Hurst, vicino a Huntingdon. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha arrestato un uomo di 30 anni residente nel Norfolk con l’accusa di tentato omicidio.
Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è scattato poco dopo le 13:20. Il piccolo è stato soccorso e trasportato in elicottero all’Addenbrooke’s Hospital di Cambridge, dove si trova in condizioni critiche ma stabili. I medici stanno valutando se le ferite siano state provocate dal morso degli animali o dalla caduta nel fossato.
La Cambridgeshire Police ha precisato che, al momento, non risultano legami tra l’uomo arrestato e la famiglia del bambino. Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni presenti allo zoo per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. "Si tratta di un incidente estremamente grave e preoccupante", ha commentato l’ispettrice capo Verity McCann.
Lo zoo, una struttura a conduzione familiare che ospita oltre cento specie esotiche tra cui leoni, tigri e coccodrilli, ha immediatamente chiuso la “Tropical House” dove si trova il recinto.
I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno al bambino e alla sua famiglia – ha dichiarato un portavoce –. Per rispetto verso di loro, quella sezione resterà chiusa fino a nuovo avviso".
La notizia ha chiaramente toccato tantissimo la tranquilla zona rurale di Old Hurst. Il deputato locale Ben Obese-Jecty e il commissario per la polizia Darryl Preston hanno espresso vicinanza alla famiglia, invitando a evitare speculazioni online mentre le indagini sono in corso.
Al momento non è chiaro come il bambino sia riuscito a superare le barriere di sicurezza del recinto, che prevedono passerelle rialzate e protezioni. L’inchiesta dovrà chiarire anche questo aspetto. La famiglia del piccolo è in questo momento assistita da agenti specializzati in ospedale.