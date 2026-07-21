Bimbo di 3 anni gira in strada da solo: soccorso dagli automobilisti, il padre non lo aveva visto uscire di casa

Un bimbo di 3 anni è stato soccorso mentre vagava da solo a Benna, nel Biellese. Il piccolo indossava solo il pannolino ed è stato visto dagli automobilisti mentre camminava sotto il sole. Il minore era uscito di casa mentre il papà dormiva.

Un bambino di soli 3 anni è stato notato a Benna, nel Biellese, mentre vagava da solo per le vie del paese nonostante le temperature elevate. Alcuni automobilisti hanno evitato che la svista di un genitore si trasformasse in una tragedia: il piccolo è stato fermato e assistito mentre altri passanti hanno allertato le forze dell'ordine.

I carabinieri sono intervenuti nel giro di pochi minuti. Vista l'età del piccolo, hanno richiesto l'intervento del 118 per accertare le condizioni di salute del minore. Il bambino, che indossava solo il pannolone al momento del ritrovamento, è stato trasferito al reparto di Pediatria dell'ospedale di Biella per il conseguimento dei controlli del caso. Gli accertamenti medici hanno escluso conseguenze o malori dovuti alla prolungata esposizione al calore e al sole. Il bimbo è in buone condizioni, anche se è stato trattenuto in ospedale per la notte in osservazione.

Le indagini per risalire alla famiglia del bambino sono partite subito e alla fine hanno condotto i carabinieri davanti alla porta di casa di un uomo di 31 anni e una donna di 25. La mamma del piccolo, residente in zona, sarebbe uscita di casa per svolgere delle commissioni lasciando il cancelletto dell'abitazione aperto per errore. Il papà del bambino, invece, si sarebbe addormentato e non si sarebbe accorto che il minore era andato in strada, riuscendo ad allontanarsi. Qualche ora dopo la svista, gli automobilisti hanno allertato le forze dell'ordine chiedendo di intervenire per soccorrere il minore che vagava da solo sotto il sole.

Il tutto si è fortunatamente risolto per il meglio e il bambino di 3 anni potrà tornare presto a casa. Resta però da appurare la dinamica dei fatti: nonostante le spiegazioni dei genitori, le forze dell'ordine vogliono vederci chiaro e stanno comunque proseguendo con gli accertamenti del caso.