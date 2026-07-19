Bimba rischia di annegare in piscina a Terricciola, soccorsa dal papà: in ospedale al Meyer per accertamenti

Una bambina di 10 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un agriturismo a Terricciola (Pisa). È stata salvata dal padre che ha iniziato la rianimazione in attesa di soccorsi. Trasferita all’ospedale Meyer di Firenze per accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita.

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Una bambina di circa 10 anni è stata soccorsa nel pomeriggio di oggi, domenica 19 luglio, dopo aver rischiato l'annegamento in una piscina a Terricciola, in provincia di Pisa.

Secondo quanto è stato ricostruito dal quotidiano La Nazione, il fatto è accaduto nella frazione di Soiana. La bambina si trovava in vacanza in un agriturismo della zona insieme alla famiglia.

Sarebbe stato il padre della piccola ad accorgersi che la figlia era rimasta sott’acqua e a tirarla fuori dalla piscina, iniziando le manovre di rianimazione. L'allarme al 118 è scattato durante le operazioni di assistenza e sul posto sono intervenuti i sanitari per un'emergenza classificata come respiratoria.

Stando alle informazioni diffuse sull'accaduto, il servizio di soccorso risultava ancora in corso alle 18.37, con il personale impegnato nelle valutazioni e nelle cure del caso. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Misericordia di Peccioli e l’elisoccorso regionale Pegaso, che che hanno trovato la bambina cosciente.

Dopo le prime cure, è stata trasferita in elicottero all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per gli accertamenti e il monitoraggio previsti in questi casi, anche in considerazione del rischio di complicanze respiratorie dopo un principio di annegamento.

La famiglia, ancora sotto choc per quanto accaduto, è stata assistita dai soccorritori intervenuti sul posto. Fortunatamente, al momento del trasporto la piccola era cosciente. A quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Quello odierno è uno dei tanti episodi avvenuti nei giorni scorsi in diverse zone d'Italia, alcuni finiti in tragedia. Ieri, sabato 18 luglio, una bambina austriaca di 4 anni è annegata nella piscina dell'hotel Continental di Milano Marittima. Il padre 56enne è indagato dalla Procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore.

Il giorno prima invece è deceduta una bambina di 11 anni che nella giornata di mercoledì 15 luglio era stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, in provincia di Genova. A quanto si apprende, sarebbe rimasta incastrata per i capelli.

Ricoverata in gravi condizioni al Gaslini di Genova, è morta dopo due giorni di agonia. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia.