Pesaro, 14enne perse i sensi in mare e rischia di annegare: rianimato e ricoverato in gravissime condizioni

L’adolescente è stato trasportato in ospedale in codice di massima urgenza ed è ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni molto critiche.

Immagine di repertorio.

Un ragazzo di 14 anni è ricoverato in gravissime condizioni a Pesaro dopo aver perso i sensi in mare e aver rischiato di annegare nel tratto di acqua davanti a una delle spiagge libere della cittadina costiera marchigiana. L'allarme sulla spiaggia libera di Sottomonte è partito nel primissimo pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 14.00 di mercoledì 8 luglio 2026, quando qualcuno ha visto il ragazzino in evidente difficoltà in mare mentre annaspava in acqua e ha avvertito immediatamente i soccorsi. In quei terribili momenti una tranquilla giornata al mare tra ragazzini stava per trasformarsi in tragedia ma fortunatamente il tempestivo intervento dei soccorsi ha permesso di rianimare il ragazzo.

Il quattordicenne è stato raggiunto dopo aver perso conoscenza nei pressi degli scogli che si affacciano sulla spiaggia libera ed è stato quindi riportato immediatamente a riva dove gli sono state praticate le prime manovre di rianimazione. Un intervento tempestivo e decisivo per salvargli la vita visto che il ragazzo presentava anche sintomi da annegamento. Come ricostruisce il Corriere Adriatico, fondamentale è stato anche l'uso del defibrillatore in dotazione al bagnino del vicino Lido che si è subito mobilitato per soccorrere il quattordicenne. Sul posto sono intervenuti subito dopo i sanitari del 118 che hanno proseguito le manovre di rianimazione cardiopolmonare riuscendo infine a stabilizzare il minore prima del trasporto in ospedale con l'ambulanza.

L'adolescente è stato trasportato il codice di massima urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pesaro dove è stato intubato ed è ricoverato nel reparto di rianimazione con prognosi riservata. La notizia del decesso, circolata nei primi momenti, fortunatamente non è stata confermata ma le sue condizioni restano molto critiche. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche gli uomini della Guardia Costiera che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto ascoltando le testimonianze delle persone presenti in spiaggia al momento dei fatti.