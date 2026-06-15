Incidente sulla Valdichienti, morto anche il 21enne Giorgio Franceschini: le vittime salgono a tre

Sale a tre il bilancio del tragico incidente sulla Valdichienti: è morto anche il 21enne Giorgio Franceschini, ricoverato a Torrette dopo il frontale tra Morrovalle e Corridonia. Nell’impatto erano deceduti sul colpo un coetaneo e il 41enne alla guida dell’altra auto. Un altro ragazzo è in condizioni gravissime.

Giorgio Franceschini

È morto anche Giorgio Franceschini, 21 anni, uno dei giovani rimasti gravemente feriti nel drammatico incidente avvenuto all’alba di domenica 14 giugno sulla superstrada Valdichienti, tra Morrovalle e Corridonia. Il decesso è stato registrato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, dove il ragazzo era ricoverato da giorni in condizioni giudicate da subito estremamente critiche.

Negli ultimi giorni il quadro clinico era peggiorato progressivamente fino all’attivazione delle procedure di monitoraggio previste nei casi più gravi. Nonostante i tentativi dei medici e un intervento chirurgico d’urgenza eseguito subito dopo il ricovero, le condizioni del 21enne non hanno mai mostrato segnali di ripresa.

Con la sua morte il bilancio dell’incidente sale a tre vittime.

Solo a questo punto si torna alla dinamica dello schianto, avvenuto in un tratto della superstrada interessato da lavori e da uno scambio di carreggiata. Un contesto che resta centrale nelle verifiche degli inquirenti, impegnati a ricostruire la sequenza precisa dei fatti e a capire cosa abbia portato al frontale.

Franceschini viaggiava su una delle due auto coinvolte insieme ad alcuni amici. Con lui c’era Nicolas Calabrese, 20 anni, morto sul colpo nell’impatto. Sulla stessa vettura altri giovani sono rimasti feriti: uno di loro è tuttora ricoverato in condizioni gravissime a Torrette, mentre gli altri due non sarebbero in pericolo di vita, secondo quanto trapelato dalle prime informazioni cliniche.

Sull’altra auto si trovava invece Christian Perugini, 41 anni, di Morrovalle, anche lui deceduto immediatamente dopo lo scontro. Era alla guida del veicolo che avrebbe invaso la corsia opposta, circostanza ancora al vaglio degli investigatori.

Il frontale si è consumato in pochi istanti ma ha avuto conseguenze devastanti. I mezzi sono stati completamente distrutti e i soccorsi, arrivati rapidamente sul posto, hanno dovuto fronteggiare fin da subito una situazione estremamente complessa.