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Neonato di 18 mesi dimenticato in auto sotto al sole: è morto in ospedale a Marsiglia

Un neonato di 18 mesi è stato dimenticato in auto e trovato in gravissime condizioni a causa del troppo caldo: è stato ricoverato al pronto soccorso dell’Ospedale Universitario di Marsiglia d’urgenza, dove però è morto poco dopo. La tragedia a Marsiglia.
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A cura di Giorgia Venturini
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Tragedia a Marsiglia. Lo scorso lunedì un neonato di 18 mesi è stato dimenticato in auto sotto il sole ed è stato ritrovato in gravissime condizioni a causa del caldo: è stato ricoverato al pronto soccorso dell'Ospedale Universitario di Marsiglia d'urgenza, dove però è morto poco dopo. Secondo una fonte della polizia citata dal giornale Le Figaro, il padre avrebbe dimenticato il figlio in auto. Doveva accompagnarlo all'asilo nido invece si è dimenticato ed è andato al lavoro lasciando il piccolo in auto. Quando è stato estratto dall'auto purtroppo le sue condizioni erano già gravissime.

Lo stesso giorno è successo una tragedia simile e sempre in Francia. Due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia, che si trovava parcheggiata in una zona residenziale a Vaucluse, comune di Carpentras, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. In questi giorni le temperature sono altissime. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto e come riporta il quotidiano Le Parisien, i due bambini sarebbero entrati nel veicolo all'insaputa della madre, di 33 anni, che era appena rientrata a casa dopo aver fatto la spesa e si sarebbero bloccati all'interno senza che lei se ne accorgesse. Purtroppo per i piccoli non c'è stato più nulla da fare. Intanto subito dopo la tragedia la donna è stata presa in custodia dai servizi di emergenza per procedere con l'interrogatorio. Purtroppo la forte ondata di caldo di questi giorni sta facendo non poche vittime.

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