Due bambini di 2 e 4 anni trovati morti nell’auto della mamma in Francia: “Il caldo la causa più probabile”

Due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati mori nell’auto della madre a Vaucluse, nel comune di Carpentras, in Francia. Secondo il procuratore, “l’ondata di calore in corso è al momento l’ipotesi più accreditata”, mentre continuano le indagini sulle cause della tragedia.

Dramma in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia, che si trovava parcheggiata in una zona residenziale a Vaucluse, comune di Carpentras, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Il dramma, che i media francesi attribuiscono al caldo, si è consumato nel pomeriggio di oggi, dove le temperature attualmente raggiungono i 38 gradi.

Sebbene "le cause del decesso non siano ancora state accertate", la procura di Carpentras ha indicato che "l'ondata di calore in corso è al momento l'ipotesi più accreditata", ha confermato il procuratore Hélène Mourges.

I vigili del fuoco “hanno ricevuto una chiamata intorno alle 13:20” e si sono subito precipitati sul posto dove hanno trovato i due bambini, che erano in arresto cardiorespiratorio all'interno dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di un residence nel quartiere Bois de l'Ubac. Nonostante i tentativi di rianimazione, i cuori dei due piccoli hanno smesso di battere.

Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Non si sa ancora per quanto tempo le due giovanissimi vittime siano rimaste all'interno della vettura né come ci siano finite. Secondo le prime ricostruzioni – come riporta il quotidiano Le Parisien – i due bambini sarebbero entrati nel veicolo all'insaputa della madre, di 33 anni, che era appena rientrata a casa dopo aver fatto la spesa, rimando bloccati all'interno. La donna è stata presa in custodia dai servizi di emergenza e non è stata ancora interrogata, secondo quanto dichiarato dal procuratore di Carpentras, Hélène Mourges.

L'unica certezza è che oggi a Vaucluse la temperatura si avvicina ai 39 gradi centigradi, tanto è vero che le autorità competenti ha emesso un'allerta arancione per ondata di calore. Ieri tre anziani sono morti nelle loro case in Gironda a causa del caldo estremo, secondo quanto riportato dalla prefettura. Almeno altre 13 sono annegate nel fine settimana in tutto il Paese, secondo la Protezione civile.