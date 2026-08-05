Cuneo, trovato il bambino di 10 anni disperso a Baldissero d’Alba: sta bene

Il bambino di dieci anni che da ieri sera risultava disperso nel Cuneese è stato trovato: sta bene.

Immagine di repertorio.

Lieto fine per la vicenda del bambino che da ieri sera si cercava a Baldissero d’Alba, nella provincia di Cuneo. Il piccolo, di dieci anni, è stato trovato in mattinata dalle squadre di soccorso che lo stavano cercando. Lo apprende Fanpage.it da fonti vicini alle indagini. Secondo le prime informazioni, il bambino sta bene: verrà probabilmente portato in ospedale per gli accertamenti del caso dopo una notte trascorsa fuori casa. Le squadre di soccorso lo avrebbero trovato non a molta distanza dal luogo in cui era stato visto l'ultima volta.

Per i vigili del fuoco era stata una notte di lavoro intenso. Sul posto – fanno sapere gli stessi vigili del fuoco in un tweet – sono intervenute anche le unità cinofile.

Stando alle prime informazioni trapelate, il bambino sarebbe residente con la famiglia in una frazione di Baldissero d’Alba: di lui si erano perse le tracce dalla serata di ieri, martedì 4 agosto. Era uscito intorno alle 20.30 per giocare nel cortile di casa ma non è più rientrato tanto che i genitori, dopo averlo iniziato a cercare, hanno dato l’allarme. Nessuno, stando alle informazioni raccolte finora, lo aveva visto allontanarsi dalla zona in cui vive.

Da quando è scattato l’allarme è stata avviata una vasta operazione che ha coinvolto carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile. Sul posto stanno operando numerose squadre di soccorso con l’ausilio di droni e unità cinofile specializzate nella ricerca di persone scomparse. Ora sarà necessario capire cos'è successo nelle ultime ore.