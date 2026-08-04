Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 5 agosto: le regioni colpite

La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, mercoledì 5 agosto, allerta meteo gialla in settori di 8 regioni: Calabria, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

Il caldo record sull’Italia non dà tregua ma anche per la giornata di domani, mercoledì 5 agosto 2026, c'è anche una nuova allerta per maltempo: la Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla per rischio temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico in settori di otto regioni. Si tratta di Calabria, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

Allerta meteo gialla domani 5 agosto: le regioni a rischio

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per la giornata di mercoledì 5 agosto il rischio, per temporali, idrogeologico e idraulico vale per l'intera Sicilia e settori di altre 7 regioni:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-A1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Lazio: Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere, Nera – Corno

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Le previsioni meteo per domani, mercoledì 5 agosto

Sul fronte delle ondate di calore, per la giornata di domani il ministero della Salute indica 25 città da bollino rosso, giovedì saranno tutte quelle oggetto del monitoraggio in rosso. Secondo le previsioni dell'Aeronautica militare, domani avremo al Nord, al mattino, cielo in prevalenza sereno, con una evoluzione diurna della nuvolosità che andrà ad interessare le zone alpini e prealpine e il Triveneto. Saranno possibile rovesci e locali temporali, che sul Trentino-Alto Adige potranno essere anche intensi. Al Centro durante le ore più calde della giornata la nuvolosità diventerà consistente e interesserà gran parte delle regioni, con associati rovesci e temporali lungo l'Appennino e nelle aree interne della Sardegna. Al Sud e sulla Sicilia, infine, nel corso della giornata ci sarà un temporaneo peggioramento su gran parte delle regioni con un aumento della nuvolosità: possibili rovesci e temporali in particolare sulla Basilicata.