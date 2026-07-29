Neonati morti in Francia, arrestata la madre per omicidio: aveva appena partorito un altro bambino

È stata arrestatacon l’accusa di omicidio di minore la madre dei cinque neonati trovati morti nella sua casa di Orange, in Francia. Fermato anche il compagno di lei. I resti erano contenuti in scatole di cartone.

Per la morte dei cinque neonati trovati a Orange, in Francia, sono stati fermati la madre e il compagno. La donna ha 32 anni è stata arrestata oggi, mercoledì 29 luglio, all'uscita dall'ospedale dove era stata portata in seguito a un parto avvenuto domenica in casa. L'accusa ipotizzata è quella di omicidio di minore.

L'ultimo nato, un maschio, è sano, mentre le circostanze della morte degli altri neonati deve ancora essere accertata dalle Forze dell'ordine locali. Anche il compagno è stato fermato questa mattina.

L'arresto e il trasferimento delle indagini

La procura di Carpentras ieri aveva annunciato l'apertura di un'indagine per omicidio di minore a seguito del ritrovamento delle ossa di quattro neonati e del corpo di un quinto all'interno dell'appartamento che la coppia condivideva nel centro storico di Orange.

I due hanno anche altri figli, di 8 e 9 anni, che sono stati affidati temporaneamente a dei parenti. Anche L'ultimo nato è stato affidato ai servizi sociali in attesa di fare luce sul macabro ritrovamento.

La donna dopo il fermo è stata trasferita ad Avignone e anche il fascicolo delle indagini è stato trasferito dalla Procura di Carpentras a quella avignonese.

La scoperta dei corpi

I corpi sarebbero stati trovati dal compagno all'interno di alcune scatole di cartone martedì 28 luglio. Sul posto sono quindi giunte gli agenti che si sono trovati davanti a una scena decisamente macabra e inconsueta: la donna aveva appena partorito in casa, nello stesso appartamento dove erano conservati i resti degli altri figli morti.

L'uomo sarebbe stato turbato addirittura dalla scoperta che la sua compagna stesse partorendo. Quel giorno, come comunicano in una nota gli investigatori di Carpentras, avrebbe avviato una perquisizione che lo ha portato a scoprire "resti umani", successivamente identificati come appartenenti a neonati. Alcuni erano ormai consumate, con solo le ossa riconoscibili, a cui si è aggiunto poi un piccolo cadavere, per un totale di cinque neonati senza vita.