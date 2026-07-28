Francia, trovati in una casa i corpi di 5 neonati: “Nascosti in scatole di cartone”

Il macabro ritrovamento martedì mattina nella casa di una coppia a Orange, nella regione francese del Vaucluse. Nella stessa casa una donna avrebbe partorito ieri un bambino sano.

I corpi senza vita di cinque bambini appena nati. È l’orribile ritrovamento compiuto in una casa a Orange, nella regione francese del Vaucluse, nel sud-est del Paese. Sono i media francesi a darne notizia citando fonti “concordanti”, ma non ci sono ancora molti dettagli su quanto accaduto. Ciò che al momento si sa è che i cinque corpicini sono stati trovati nella mattinata di oggi, 28 luglio, nella casa di una coppia a Orange.

Secondo una fonte vicina alle indagini, la polizia francese avrebbe trovato i resti dei neonati e nella stessa casa la donna che vive lì avrebbe partorito ieri un bambino sano. È emerso anche, secondo quanto riferito dalla stessa fonte, che i cinque corpi senza vita erano nascosti all’interno di alcune scatole di cartone. Le indagini della polizia francese sono in corso.

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