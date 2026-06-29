Trovate morte due gemelle di 15 mesi per disidratazione, la tragedia in Francia: arrestati i genitori

Due gemelle di 15 mesi sono state trovate morte nella loro casa nel nord della Francia. Sarebbero decedute per disidratazione. I genitori sono stati arrestati. Gli altri quattro figli della coppia sono stati ricoverati ma non sarebbero in pericolo di vita.

Immagine di repertorio.

Due gemelle di 15 mesi sono state trovato morte oggi, lunedì 29 giugno, nella loro casa di Beuvrages, vicino a Valenciennes, nel nord della Francia. La causa del decesso sarebbe la disidratazione. I genitori sono stati arrestati.

Gli altri 4 figli della coppia, di 3, 4, 5 e 6 anni, sono stati ricoverati in ospedale, anche loro con sintomi di disidratazione, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze dei Vigili del fuoco, il servizio di emergenza medica di Valenciennes (SMUR) e la polizia nazionale e comunale, riportano i media locali.

I tecnici della scientifica sono rimasti per diverse ore nella casa a due piani, affittata per due mesi dalla famiglia, che a quanto risulta, non avrebbe mai avuto problemi in passato.

I genitori non hanno precedenti penali e "non sono soggetti a controlli da parte di un giudice minorile in materia di assistenza scolastica e non erano stati segnalati alla procura di Valenciennes".

È stata aperta un'indagine per "negligenza genitoriale con conseguente decesso di un minore di età inferiore ai 15 anni", ha dichiarato la Procura.

L'indagine è condotta dalla brigata minorile di Valenciennes. Per questi reati, i genitori dei gemelli rischiano una condanna a trent'anni di reclusione.

A chiamare il pronto soccorso sembra siano stati gli stessi genitori, indicando poi di aver scoperto le bambine morte nel loro letto. All'arrivo dei soccorsi, le piccole erano già decedute da tempo.

Stando a quanto si legge sui media esteri, la madre avrebbe messo a letto le figlie intorno alle 19 di domenica e non sarebbe tornata a controllarle fino a lunedì mattina tardi.

Poco prima delle 15.30 i genitori sono stati fermati e portati dagli agenti alla stazione di polizia di Valenciennes su due auto diverse scortate da alcune moto.

Il sindaco di Beuvrages, Ali Benyahia, insieme ad altri membri del consiglio comunale, hanno trascorso tutto il pomeriggio con i soccorritori. Erano sotto shock, alcuni commossi fino alle lacrime, e hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni.

Pochi giorni fa un neonato di 18 mesi è stato dimenticato in auto e trovato dai soccorritori in gravissime condizioni a causa delle temperature elevate registrate nei giorni scorsi. È stato ricoverato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Universitario di Marsiglia, dove è deceduto poco dopo.