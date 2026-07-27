Scomparso il 20 luglio, l’ex sindaco di Savelli è morto: trovato in un dirupo

L’ex sindaco di Savelli (Crotone), Franco Greco è stato trovato senza vita in fondo a un dirupo. Aveva 75 anni e sera allontanato da casa una settimana fa. La svolta grazie alle immagini di sorveglianza di un autobus.

Le ricerche di Franco Greco (Croce Rossa, via Facebook)

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche dell'ex sindaco del comune calabrese di Savelli, Franco Greco. L'uomo aveva 75 anni e soffriva di diverse patologie. Si era allontanato da casa lo scorso 20 luglio ed è stato ritrovato privo di vita in fondo a un dirupo.

Il ritrovamento e il recupero del corpo

Franco Greco aveva 75 anni ed era molto noto nel Crotonese dove aveva svolto per anni la professione di insegnante prima di andare in pensione, ma era conosciuto soprattutto per aver ricoperto la carica di sindaco del piccolo comune di Savelli, in provincia di Crotone.

Il 75enne è stato ritrovato in fondo a un dirupo in località Feroletto nei pressi della strada provinciale che conduce a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Si trovava in un'area decisamente impervia e anche il recupero del corpo ha comportato non poche difficoltà agli operatori intervenuti sul posto.

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A fare la scoperta sarebbero stati i Vigili del Fuoco che conducevano le ricerche insieme ai carabinieri dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria e al personale del Soccorso alpino (SASC).

La svolta grazie alle telecamere di sorveglianza

Dal giorno della scomparsa, il 20 luglio, sono stati subito attivati tutti i protocolli di ricerca previsti. In campo, oltre alle Forze dell'ordine sono scesi anche volontari dei comitati locali della Croce rossa e delle associazioni locali.

Sono stati usati anche droni per sorvolare la campagna crotonese, ma la vera svolta è arrivata solo con la visione delle immagini di video sorveglianza di un autobus che transita lungo la strada provinciale che conduce verso il comune cosentino di San Giovanni in Fiore, nel Cosentino.

Grazie a questi filmanti, gli investigatori hanno scoperto che l'uomo si era allontanato a piedi lungo la provinciale, dove poi sono state perse le tracce. Qui sarebbe stato avvicinato anche da un automobilista che gli avrebbe offerto un passaggio, evidentemente rifiutato. Proprio concentrando le ricerche nella zona dell'ultimo avvistamento, l'uomo è stato ritrovato in fondo a un dirupo, anche se purtroppo era già privo di vita.