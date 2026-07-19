Oroscopo di lunedì 20 luglio 2026 di Ginny: Bilancia e Ariete bisticciano

Luna, Saturno e Mercurio retrogrado bisticciano nell’oroscopo di lunedì 20 luglio 2026: esprimere i sentimenti, e ancora prima capirli con chiarezza, sarà difficile!

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Ariete

Oggi per te sarebbe decisamente meglio non esprimerti, anzi. Potresti avere voglia di dire la tua e di importi con un certo effetto. Vorresti essere ammirato e diventare addirittura da record, proprio come il ‘pumo’ realizzato a Grottaglie, il più grande del mondo, nato per valorizzare la tradizione pugliese. In realtà rischieresti soltanto di risultare pesante, esattamente come questo pumo alto due metri. Con la Luna storta e Mercurio in quadratura devi fare davvero attenzione a come ti esprimi. La delicatezza viene prima di ogni cosa, mi raccomando.

Toro

Non è che tu sia secchione, è che possiedi una curiosità perfettamente degna dei transiti che stai affrontando in questo momento e che valorizzano soprattutto il tuo intelletto. Mercurio è sempre a favore e, in più, retrogrado, quindi ti spinge a scavare fino in fondo. Sei pronto a esplorare i meandri del tuo intimo e soprattutto a fare grandi rivelazioni. Insomma, fai la storia un po’ come è successo in Perù, dove sono stati scoperti alcuni reperti rituali risalenti a quasi quattromila anni fa e appartenenti alla civiltà di Caral. Buttati a capofitto in questa grande impresa.

Gemelli

Vi sentite assolutamente osannati, non soltanto per merito, anche per quella forza, determinazione e costanza che vi contraddistingue con Marte ancora nel vostro segno. Insomma, la Luna di oggi vi celebra e vi fa sentire sicuri del vostro percorso, proprio come Robert De Niro a Roma che, in occasione del restauro del celebre film “Novecento” di Bertolucci, ha ricevuto un vero tifo da stadio in una piazza di Trastevere strapiena. Preparatevi a questi momenti, perché sarete assolutamente soddisfatti di tutto il vostro meritatissimo operato.

Cancro

Con la Luna di oggi potresti sentirti un po’ buffo, senza per questo rinunciare alla voglia di manifestare i tuoi sentimenti, al desiderio di sentirti amato e soprattutto di amare incondizionatamente le persone per te importanti. Venere e Mercurio ti permettono davvero di affrontare questa Luna storta e di fare esattamente come nel siparietto ripreso da Pieraccioni, in cui si vede il suo amico di sempre Ceccherini fare una dolcissima video chiamata al proprio cane. Non lasciarti intimidire, mi raccomando, perché possiedi quell’animo tenero capace di far impazzire tutti.

Leone

Hai una forza e una carica davvero leonine, soprattutto un’energia che mette in evidenza tutte le tue grandi capacità. Oggi, con Marte a favore e anche con una splendida Luna che ti illumina, dai assolutamente il meglio di te. Te la godi con questi transiti stupendi, esattamente come Lewis Hamilton in vacanza con Kim Kardashian, capace di dimostrare di essere un vero campione anche sul wakesurf. Essere un vero fuoriclasse pare proprio essere la tua grandissima e meritatissima qualità. Insomma, ti piace vantartene e la cosa ti diverte parecchio.

Vergine

Oggi, mia cara, sei pronta a incantare tutti quanti. Fai risuonare tutti i bellissimi transiti e gli influssi che ti regala Venere a favore. Insomma, quando devi emergere sai farlo con quella grazia e quella bellezza che pochi possono eguagliare. Sai essere splendida, sorridente e soprattutto super ammirata, esattamente come Jennifer Lopez e Monica Bellucci a Taormina per la sfilata di Dolce & Gabbana. Mia cara, indossa il tuo outfit preferito e lascia pure che tutti rimangano a bocca aperta.

Bilancia

Questa è proprio una giornata in cui vuoi goderti tutta la sicurezza che ti regala questa splendida Luna nel tuo segno, capace di cancellare i dubbi e lasciare spazio soltanto alle conferme. La tua presenza si fa notare e, soprattutto, viene riconosciuta come il risultato di grandi sforzi e di una costanza davvero ammirevole. Ti senti osannata esattamente come la nazionale norvegese, accolta a Oslo con un bagno di folla, accompagnata dalla celebre “voga” che l’ha sostenuta durante tutti i Mondiali e da una folla composta, eppure completamente in delirio. Insomma, è proprio il mood che ti piace e che ti fa sentire perfettamente a tuo agio.

Scorpione

Punta sul bello, su ciò che puoi contemplare e che riesce davvero a farti stare bene. Venere a favore ti fa comprendere quanto sia importante trovare, in ogni situazione, quegli spunti capaci di regalarti armonia e felicità. Cerca gli angoli che creano un autentico effetto wow, quelli unici e visibili soltanto in alcuni periodi dell’anno. Il posto perfetto per te sarebbe New York, per ammirare gli ultimi scorci del Manhattanhenge, il tramonto ormai diventato tra i più celebri al mondo, con il sole che cala perfettamente tra i grattacieli della città. Sono proprio questi i momenti di estrema armonia che ti servono e che continuerai a cercare.

Sagittario

Ritrovare tutte quelle cose che ti piacciono e che ti fanno stare bene è proprio il tema di questa splendida Luna a favore e di questo periodo in cui riemergono ricordi e sensazioni per te davvero importanti. L’effetto è esattamente quello del grande ritorno delle celebri Beyblade, che hanno completamente stravolto e coinvolto la città di Hong Kong e che torneranno sicuramente a imporsi come divertimento per le famiglie nei prossimi mesi. Non lasciarti scoraggiare dalle tue idee o dai tuoi gusti, anche se possono essere messi in dubbio da Venere e Marte contro. Ciò che ti diverte e ti fa sentire vivo merita comunque spazio.

Capricorno

A volte le idee non producono l’effetto che desideri e, soprattutto, non creano quell’immagine capace di farti emergere al meglio. L’effetto di Mercurio in opposizione e della Luna in quadratura è un po’ come quello delle scelte fatte da Bruno Mars durante il concerto a Milano, quando è entrato sul palco su una Vespa giocattolo con una sciarpa dell’Italia al collo, senza riuscire però a confermarsi come un figo pazzesco. Ecco, valuta bene ogni scelta, soprattutto se il tuo obiettivo è far emergere il lato più ammirato e osannato di te, evitando di trasformarti involontariamente in un meme.

Acquario

Oltre a sentirti assolutamente a tuo agio, oggi riesci a manifestare quelle chiamate e quelle emozioni che solitamente restano un po’ in disparte. Grazie a questa splendida Luna a favore, ti lasci completamente coinvolgere e mostri il tuo lato più tenero e privato. Esattamente come la famiglia reale spagnola che esulta in casa per la nazionale capace di conquistare un posto alla finale dei Mondiali. Certi momenti intimi, quando vengono mostrati alla luce, ti rendono ancora più vicino agli altri e fanno scoprire a tutti quel lato davvero unico e speciale che spesso proteggi dietro una certa ironia.

Pesci

Quando si parla di idee davvero brillanti e assolutamente controcorrente, voi siete campioni indiscussi. Sicuramente Mercurio a favore sa far emergere pensieri e intuizioni che appartengono davvero a pochi. Credo sia proprio vostra l’idea che a Londra si correrà una maratona interamente all’interno di un negozio IKEA. Per voi non è così importante capire come verrà realizzata e organizzata: conta soprattutto creare un effetto wow, fare notizia e far parlare tutti. Che poi sia davvero una buona idea o che risulti facilmente realizzabile, al momento, vi interessa decisamente meno.