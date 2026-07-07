Neonata muore dopo parto in casa in Friuli: disposta autopsia e indagate due ostetriche

Una neonata è morta poco dopo il parto avvenuto per volontà dei genitori in casa a Nimis (Udine). La procura ha disposto l’autopsia: iscritte nel registro degli indagati come atto dovuto due ostetriche.

Tragedia a Nimis (Udine), dove una neonata è morta poco dopo essere venuta alla luce in casa, per volontà dei genitori. È successo il 30 giugno scorso ma la notizia è stata diffusa solo nelle scorse ore. La Procura della città friulana ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso e disposto l'autopsia sul corpo della piccola.

L'attività investigativa è stata avviata a seguito della denuncia presentata dai genitori. Due ostetriche sono state iscritte nel registro degli indagati, come un atto dovuto per consentire lo svolgimento degli accertamenti tecnici irripetibili e garantire il diritto di difesa delle parti, compresa la nomina di un perito.

Stando a quanto ricostruito la bimba è morta poco dopo essere stata ricoverata all'ospedale di Udine, dove si svolgerà l'esame autoptico in programma il 9 luglio e che sarà effettuato dai consulenti nominati dal pubblico ministero, ovvero i medici legali Antonello Cirnelli, Pantaleo Greco e Marny Fedrigo. L'accertamento dovrà anche verificare la correttezza delle procedure assistenziali adottate durante il parto domiciliare.

Non è il primo episodio del genere. Lo scorso anno una neonata, partorita in casa secondo la volontà dei genitori con l'aiuto di due ostetriche, è morta dopo aver avuto una crisi respiratoria a poche ore dalla nascita: trasferita all’ospedale di Treviso da Semonzo di Borso, dove la famiglia viveva, e poi in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, il suo cuore ha messo di battere dopo vari tentativi da parte dei sanitari. "Se avessi partorito in ospedale non sarebbe cambiato nulla", ha detto in seguito la madre.