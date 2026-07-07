Governo, Meloni a Ankara per il vertice Nato: non risponde agli attacchi di Trump, Tajani: “Non facciamo polemica”, news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni dopo gli attacchi di Donald Trump. La premier sceglie la linea del silenzio. Non risponde agli affondi del presidente degli Stai Uniti, che sui suoi social si fa beffa di lei postando un meme in cui lo guarda adorante, con la didascalia: "Serve un ordine restrittivo". Dopo il G7 di Evian, i due si rincontreranno al vertice Nato che comincia oggi ad Ankara e si concluderà domani con una dichiarazione congiunta.

Il tentativo di ricucire alla festa per l'anniversario dall'Indipendenza Usa a Villa Taverna non è servito. Trump ha continuato a sferrare colpi nei confronti di Meloni. La posizione di Palazzo Chigi però resta la stessa: non rispondere alle provocazioni. Lo conferma il vicepremier Antonio Tajani. Le parole di Trump "si commentano da sole, noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'Alleanza Atlantica e ad Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti, mantenendo fede anche agli impegni che abbiamo preso di incremento delle spese per la sicurezza con l'obiettivo di aumentare fino al 2% entro 10 anni".

Sul tavolo del summit pesa la richiesta indirizzata agli Stati membri di aumentare le proprie spese per la difesa dopo i ripetuti avvertimenti degli Stati Uniti. "Noi ci presenteremo con un incremento fino al 2,8% e diamo un segnale importante in un momento particolare in cui si sono dovute affrontare anche altre emergenze", ha detto Tajani. "Ma le spese che faremo saranno a detrimento, certamente, di spese per la sanità, per le spese sociali".