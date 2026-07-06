Arezzo, 23enne ha un incidente e muore dopo le dimissioni dal pronto soccorso: aperta un’inchiesta, due indagati

La Procura di Arezzo ha aperto un’inchiesta sulla morte della 23enne Alexandra Halunga, deceduta dopo aver avuto un incidente ed essere stata dimessa dal pronto soccorso. Due indagati: si tratta di un atto dovuto in vista dell’autopsia, fissata per giovedì 9 luglio.

Alexandra Halunga, 23 anni.

La Procura di Arezzo indaga sulla morte di Alexandra Halunga, la 23enne deceduta il 2 luglio scorso, cinque giorni dopo un incidente stradale e le successive dimissioni dal pronto soccorso dell'ospedale della Fratta di Cortona. A quanto si apprende, due persone sono state iscritte nel registro degli indagati.

Si tratta del medico che la prese in carico al pronto soccorso e della giovane che era alla guida dell'auto al momento dell'incidente. L'iscrizione, con l'ipotesi di omicidio colposo, è un atto tecnico disposto in vista dell'autopsia, fissata per giovedì 9 luglio.

Un passaggio che consentirà agli indagati di nominare propri consulenti in occasione dell'accertamento irripetibile. Al momento, sottolineano gli inquirenti, si tratta di un passaggio di garanzia che non implica l'accertamento di responsabilità.

L'esame autoptico dovrà chiarire le cause del decesso e verificare l'eventuale nesso tra la morte della giovane, il sinistro stradale e le cure ricevute dopo il ricovero.

L'incidente era avvenuto nella notte del 27 giugno, in località Farniole, nel comune di Foiano della Chiana, nell'Aretino. L'auto, guidata da un'amica della 23enne, risultata negativa all'alcol test, era uscita di strada urtando un pilone per poi ribaltarsi.

La ragazza era stat trasportata in codice di media gravità all'ospedale della Fratta e, dopo essere stata sottoposta agli accertamenti diagnostici del caso, durante i quali venne riscontrata la frattura di una mano, poi steccata, fu dimessa alcune ore dopo.

Nei giorni successivi, stando a quanto ricostruito, le sue condizioni si sarebbero progressivamente aggravate. Dopo una visita della guardia medica, che secondo gli investigatori non presenta profili di responsabilità, il 2 luglio la 23enne è stata soccorsa nuovamente e trasportata all'ospedale San Donato di Arezzo, dove è deceduta.