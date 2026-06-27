Pierre Mascarin esce dal pronto soccorso e viene trovato morto nel deposito delle ambulanze: aperta un’inchiesta

Pierre Mascarin è stato trovato morto nel deposito delle ambulanze dopo essere uscito dal pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone. Aperta un’inchiesta dopo la denuncia dei familiari del 64enne.

Pierre Mascarin è stato trovato morto tra le ambulanze ferme poco lontano dal pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria degli Angeli dal quale il 64enne sarebbe stato dimesso poco tempo prima del decesso. I familiari hanno presentato una denuncia per chiarire quanto accaduto al 64enne di Azzano Decimo.

La famiglia chiede che venga fatto ordine tra gli eventi e che sia appurata la precisa sequenza, dall'accesso in ospedale fino alle dimissioni e al decesso. Se ne occuperò l'avvocato Tomas Trevisiol, che assisterà la famiglia di Mascarin. L'uomo, secondo quanto reso noto, era arrivato al pronto soccorso di Pordenone dopo un malore in casa e vi aveva trascorso alcune ore per accertamenti. Intorno all'una di notte era uscito dalla struttura, ma alle 3.15 è stato trovato senza vita da una persona di passaggio in via Montereale, nell'area di sosta delle ambulanze.

Sono moltissime le domande alle quali gli investigatori dovranno rispondere con le indagini: bisognerà verificare se l'uscita dal nosocomio sia effettivamente avvenuta su dimissioni, se sia uscito da solo o se vi siano stati altri passaggi non ancora noti. Mascarin viveva con la compagna Sonia e con la madre di lei: il 64enne era invalido, in attesa della pensione. Era nato a Parigi da genitori azzanesi.

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L'uomo aveva avvertito un primo malore nella mattinata di martedì, poi c'era stato un peggioramento in serata e il successivo intervento dell'ambulanza. In un primo momento l'uomo avrebbe rifiutato il trasferimento in ospedale, ma dopo un nuovo episodio più forte, gli operatori sanitari avrebbero insistito per l'ingresso al pronto soccorso per altri controlli.

I familiari sono convinti che il 64enne sia stato dimesso quando è uscito da solo dalla struttura e si domandano perché nessuno li abbia avvisati. I familiari sono stati infatti informati di quanto successo a Mascarin soltanto all'alba, quando il corpo è stato ritrovato.