In pronto soccorso per una gastroenterite, bimbo di 4 anni muore in ospedale poche ore dopo nel Reggiano

Il decesso improvviso del bimbo all’ospedale di Castelnovo ne’ Monti per ora resta senza una causa precisa. Per questo l’Asl reggiana ha richiesto un riscontro diagnostico sulla salma per accertare i motivi della morte.

Immagine di repertorio.

Un bambino di soli 4 anni è morto improvvisamente nelle scorse ore all’ospedale di Castelnovo ne' Monti, sull’Appennino reggiano, dove era arrivato poche ore prima in preda a un episodio di gastroenterite. A rendere nota la tragedia è stata la stessa Direzione dell'Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia da cui dipende l’ospedale Sant’Anna e che ha attivato ora tutti i protocolli per cercare di accertare quanto accaduto.

Il decesso del bimbo per ora infatti resta senza una causa precisa visto che il trattamento clinico contro la gastroenterite, diagnosticata dai medici nelle prime ore dopo l’accesso in ospedale, sembrava funzionare. Stando a quanto ricostruito dall’Asl, il piccolo, residente in un comune montano della zona, era arrivato in pronto soccorso nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giungo accompagnato dai genitori. Questo avrebbero riferito di sintomi pesanti che non accennavano a diminuire e che i medici hanno ricondotto a un caso di gastroenterite.

Ricoverato nel reparto di pediatria e sottoposto agli accertamenti del caso, i medici non avevano riscontrato alterazioni di rilievo e condizioni gravi procedendo quindi con una terapia reidratante. Dopo una fase di iniziale graduale miglioramento, però, le cose sono precipitate improvvisamente nella giornata di domenica quando il piccolo è stato colpito da arresto cardio-respiratorio.

“Il bambino ha avuto un improvviso e repentino peggioramento clinico con arresto cardio-respiratorio” spiegano dall’ospedale. I sanitari lo hanno sottoposto immediatamente alle manovre rianimatorie, andate avanti a lungo, ma purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare. L’Asl reggiana spiega che le operazioni hanno coinvolto medici anestesisti, pediatri e cardiologi presenti nell’ospedale che hanno tentato in tutti i modi di salvare il minore anche con procedure ad alta complessità.

Purtroppo però ogni sforzo si è rivelato inutile e dopo oltre un'ora di tentativi, i medici ne hanno dovuto dichiarare il decesso. Vista la dinamica e l’incertezza su quanto accaduto, l’ospedale ha richiesto un riscontro diagnostico sulla salma per accertare la causa di morte del bimbo. “Alla famiglia l'Azienda con tutti i suoi professionisti porge le più sentire condoglianze per la gravissima perdita” conclude l’Asl reggiana.