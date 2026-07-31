Stash interrompe il concerto dei The Kolors: una fan incinta partorisce poche ore dopo

Stash interrompe il concerto dei The Kolors a Livorno: una fan incinta si sente male e partorisce poche ore dopo in ospedale.

Stash dei Kolors in concerto – ph Sergione Infuso – Corbis:Corbis via Getty Images

Una donna di 39 anni ha partorito poche ore dopo essersi sentita male durante il concerto dei The Kolors a Livorno. La spettatrice che era alla quarantesima settimana di gravidanza è stata soccorsa dal personale sanitario previsto per la manifestazione e alla collaborazione tra pubblico, sicurezza e soccorritori. La macchina dei soccorsi ha permesso alla donna di essere assistita rapidamente e trasferita in ospedale dove, dopo pochi minuti, la donna ha partorito. Durante l’intervento dei soccorritori il concerto è stato temporaneamente interrotto.

L'episodio è avvenuto pochi minuti dopo l'inizio del concerto della band in piazza del Luogo Pio dove si sono riunite circa 30 mila persone, stando al Sindaco Luca Salvetti, Effetto Venezia, la rassegna estiva organizzata nel quartiere storico di Livorno che da trent'anni rappresenta uno degli appuntamenti culturali più importanti della città. A raccontare l'episodio è stato lo stesso Stash, leader della band campana, attraverso una storia pubblicata sui social, dopo essere stato informato dal pubblico dell'emergenza.

Era passata appena mezz'ora dall'inizio del concerto quando una persona presente tra il pubblico si è sentita male. La donna, che era alla 40esima settimana di gravidanza, si trovava tra il pubblico del concerto gratuito della band, organizzato in piazza del Luogo Pio nell'ambito della rassegna livornese. Intorno alle 23, però, le si sono rotte le acque. Alcuni spettatori hanno segnalato la situazione alla sicurezza e alla band, permettendo ai soccorsi di intervenire.

Stash durante il concerto a Livorno

Non è raro vedere episodi di spettatori soccorsi durante i concerti, soprattutto in eventi che vedono grande affluenza di pubblico e in presenza di temperature elevate. Solitamente le persone intorno a chi si sente male allargano il cerchio per permettere a chi non sta bene di avere più aria e usano le luci dei cellulare per segnalare il problema alla sicurezza e agli artisti che spesso interrompono le canzoni per aspettare che i soccorsi arrivino.

Proprio perché in questi casi è consuetudine che la musica venga stoppata e si permetta ai medici di raggiungere il prima possibile la persona che non si è sentita bene, Stash ha interrotto lo show: "Mi segnalavano che c'era una donna incinta che non si sentiva bene". Il cantante stava scherzando con il pubblico, dicendo che una volta erano considerati una band per ragazzini, ma adesso il pubblico era multiforme, finché non si è reso conto del problema e ha chiesto l'intervento immediato della Croce Rossa presente sul posto. A quel punto la donna è stata portata in ospedale per darle tutta l'assistenza possibile e ha partorito. Stash ha poi raccontato l'episodio sui social, spiegando di essere stato informato dal pubblico della situazione e della nascita del bambino dopo il trasporto in ospedale. L'evento, di cui Grazia Di Michele è direttrice artistica, è poi proseguito e la band di "Italodisco" ha potuto completare il concerto.