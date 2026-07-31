Governo, tensioni Roma-Madrid su Ceuta, Meloni: “Pronti a sospendere Schengen con la Spagna”: news in diretta

Dopo il messaggio della premier Meloni sulla crisi migratoria di Ceuta, sale la tensione tra Spagna e Italia. Migliaia di persone attraversano il confine tra il Marocco e l'enclave spagnola di Ceuta, scavalcando la recinzione e proseguendo a piedi o in mare. Almeno 18 i migranti morti nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. La presidente del Consiglio annuncia la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna: "Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’Italia non resterà a guardare".

Anche il ministro degli Esteri Tajani si è detto favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna: "L'immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale", ha scritto il vicepremier, aggiungendo che le immagini provenienti da Ceuta dimostrano che la decisione del governo spagnolo di concedere la cittadinanza a oltre 500mila immigrati irregolari è "profondamente sbagliata" e rischia di incentivare il traffico di esseri umani.

"Questo messaggio è indegno del Ministro degli Esteri di un Paese partner e amico dal quale ci aspettiamo solidarietà europea, non demagogia di parte". Con queste parole il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha replicato al post del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. "Gli eventi odierni – ha sottolineato Albares – sono legati a una sentenza del tribunale e non hanno nulla a che vedere con il contenuto del tweet". E convoca l'ambasciatore italiano.