La scaletta dei concerto di The Weeknd a Milano, l’ordine delle canzoni e gli orari d’ingresso

Stasera 24 luglio andrà in scena il primo dei tre concerti di The Weeknd allo stadio San Siro di Milano. Ecco le canzoni e la scaletta con cui potrebbe esibirsi l’autore di successi come “Blinding Lights” e “Save Your Tears”.

The Weeknd in concerto in Brasile – ph Mauricio Santana:Getty Images

Questa sera si terrà il primo dei tre concerti di The Weeknd allo stadio San Siro di Milano. Il cantante americano sarà protagonista con l'After Hours Til Dawn Tour per tre concerti in programma il 24, 25 e 26 luglio. Quello dell'artista di "Blinding Lights" e "Starman" è uno dei concerti più attesi della stagione, talmente atteso che l'artista statunitense ne terrà tre consecutivi nello stadio meneghino. The Weeknd ha costruito una carriera tra le più importante di questi decenni partendo da indipendente e pian piano crescendo ed espandendo i propri confini mescolando pop, rock e R'n'B, riuscendo a non adagiarsi mai sugli allori. Ogni album cercava una dimensione diversa e riusciva a essere un lavoro di ispirazione più che derivativo. "Blinding Lights" è stata la prima canzone a raggiungere cinque miliardi di stream su Spotify, diventando una hit internazionale. Ad aprire i concerti sarà Playboi Carti (che ha collaborato con lui in una hit come "Timeless"), che permetterà al pubblico di vivere due concerti speciali.

La scaletta del concerto di The Weeknd al San Siro di Milano

Mappa del concerto di The Weeknd al San Siro di Milano

Il pubblico potrà godere dei maggiori successi del cantante che porterà una scaletta che si basa soprattutto sugli ultimi album. Questo tour, infatti, celebra la trilogia di The Weeknd formata da "After Hours" del 2020, "Dawn FM" del 2022 e "Hurry Up Tomorrow" del 2025, ma includerà anche alcuni dei grandi successi della sua carriera. Tra le canzoni che il pubblico italiano potrà ascoltare ci sono canzoni come "Save Your Tears", "The Hills", "São Paulo", "Cry for Me", "Is There Someone Else?", "Sacrifice" e "After Hours", tra le altre. Ecco la probabile scaletta dei concerti allo stadio San Siro di Milano.

Baptized in Fear

Open Hearts

Wake Me Up

After Hours

Starboy

Heartless

Faith

Cry for Me

São Paulo

Take My Breath

Sacrifice

How Do I Make You Love Me?

Can't Feel My Face

Lost in the Fire

Often

Given Up on Me

I Was Never There

The Hills

Timeless (con Playboi Carti)

RATHER LIE (con Playboi Carti)

Creepin'

Niagara Falls

One of the Girls

Stargirl Interlude

Out of Time

I Feel It Coming

Die for You

Is There Someone Else?

Wicked Games

Call Out My Name

The Abyss

Save Your Tears

Less Than Zero

Gli orari e gli ingressi del concerto di The Weeknd

L'inizio dello spettacolo è previsto per le 19 con l'open act e successivamente, pèer le 21 dovrebbe cominciare The Weeknd. Per quanto riguarda gli ingressi, il Prato Red accederà dall'Ingresso 4, il Prato Orange dall'Ingresso 2, il Gold Circle Red dall'Ingresso 10 e il Gold Circle Orange dall'Ingresso 15. Tutti i posti numerati dei tre anelli (rosso, verde e arancio) utilizzeranno invece gli Ingressi 1, 3, 5, 6, 7, 9 e 12, mentre l'accesso riservato alle persone con disabilità è previsto dall'Ingresso 7. Chi ha acquistato un pacchetto VIP (The Timeless VIP Lounge Package, Premium Early Entry Gold Circle Red e Orange, Early Entry VIP Prato Red, Premium Seated VIP Package e Seated VIP Package) dovrà seguire le indicazioni dedicate fornite dall'organizzazione