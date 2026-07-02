La scaletta del concerto di Geolier al Circo alla Visarno Arena di Firenze, l’ordine delle canzoni

Stasera, 2 luglio 2026, Geolier si esibirà alla Visarno Arena di Firenze per il Florence Music Festival. Ecco la possibile scaletta del concerto.

Geolier in concerto – ph Marco Bruno

Questa sera, 2 luglio 2026, Geolier si esibirà alla Visarno Arena di Firenze per il Florence Music Festival. Terminato il tour negli stadi, che si è chiuso con le tre date sold out allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove tornerà nel 2027 con sei concerti consecutivi, Geolier si appresta a partire con il Summer tour. Il rapper napoletano, quindi sarà protagonista all'Oversound Music Festival all'Arena del Levante di Bari il 4 luglio, al Riccione Music City l'1 luglio e all'Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro il 23 agosto. Forte del successo del tour negli stadi tenuto a giugno, quando ha toccato Milano, Roma e Messina, Geolier continua a portare le sue canzoni nei festival. Sono passati solo pochi giorni dai tre giorni che hanno portato circa 150 mila persone nella sua città, dove ha portato ospiti come 50Cent, Sfera Ebbasta, Anna, Luchè, MvKilla e la SLF.

La scaletta del concerto di Geolier alla Visarno Arena di Firenze

Probabilmente nei festival manterrà l'impostazione data ai concerti negli stadi, quindi con una suddivisione della scaletta in Sigilli, quello della promessa, poi il sangue, il riscatto e la gloria. Un modo per poter suddividere e dare un ordine ai suoi successi. Perché a oggi Geolier è uno degli artisti più di successo in Italia, probabilmente tra poche settimane avrà fatto sold out in tutte e sei le date di Napoli, con circa 300 mila biglietti venduti. Anche per il summer tour porterà le sue canzoni più amate, da "El Pibe de Oro" a "081", passando per "Si stat' tu", "Money", "L'ultima poesia", "Chiagne", "Fotografia", "P Secondigliano" e "I p' me, tu p' te". Seguendo quella che ha portato negli stadi, questa potrebbe essere la scaletta anche alla Visarno Arena di Firenze: