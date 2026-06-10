La scaletta del concerto di Achille Lauro allo stadio Olimpico di Roma: l’ordine delle canzoni

Achille Lauro terrà questa sera, 10 giugno, il suo concerto allo stadio Olimpico di Roma. Il cantante porterà le sue hit maggiori in una scaletta che spazia nelle sue varie anime.

Achille Lauro – ph Andrea Bianchera

Questa sera, 10 giugno 2026, Achille Lauro canterà allo stadio Olimpico di Roma. È il primo dei due concerti negli stadi del cantautore romano in questo 2026 (data zero a parte). Il cantante, infatti, cambia venue per il suo tour "Comuni immortali 2026", dopo aver girato i palazzetti italiani per tutto il mese di marzo. Lo scorso 7 giugno ha tenuto la data zero di questo mini tour allo Stadio Romeo Neri di Rimini e dopo il concerto nella Capitale si esibirà il 15 allo Stadio San Siro di Milano per un concerto sold out. Nelle settimane scorse, inoltre, Laura ha lanciato il nuovo singolo "In viaggio verso il Paradiso" presentata live proprio durante i concerti nei palazzetti. Laura ha anche annunciato un tour più ampio negli stadi per il 2027

La scaletta di Achille Lauro allo stadio Olimpico di Roma

Il tour prende il nome dal repack del suo ultimo album uscito lo scorso 17 aprile a cui si aggiungevano tre brani inediti, oltre al singolo, alla title track, c'è anche "Senza una stupida storia". Ovviamente tutti e tre i nuovi brani fanno parte della scaletta di questo tour. Le canzoni degli stadi sono state svelate proprio durante la data zero e il karaoke lauriano è assicurato. Dentro ci saranno le tante anime che lo hanno caratterizzato in questi anni, dalla trap che però dovrebbe essere relegata a una sorta di mix, arrivando al cantautorato che oggi maggiormente gli interessa. Da "Thoiry Remix" a "Amor" il passo è breve e nel mezzo ci sono "16 marzo", "Amore disperato", "C'est la vie" e "Incoscienti giovani". Ecco la scaletta che Lauro dovrebbe cantare a Roma.