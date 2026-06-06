La scaletta del concerto di Tiziano Ferro allo stadio San Siro di Milano, l’ordine delle canzoni
Questa sera, sabato 6 giugno 2026, parte il tour Stadi26 di Tiziano Ferro dallo stadio San Siro di Milano con un concerto sold-out, che sarà replicato da un secondo solo 24 ore dopo. Il cantante ha pubblicato lo scorso 2 aprile il suo nuovo album "Sono un grande", in cui partecipano anche Lazza e Giorgia nella versione originale, mentre nella deluxe compaiono anche Shiva, Ditonellapiaga e Ariete. Ferro ha presentato già una bozza del suo nuovo spettacolo durante la data zero di Lignano Sabbiadoro, allo stadio Teghil. Dopo le prime due date allo stadio San Siro di Milano, il tour proseguirà a Torino, allo Stadio Olimpico, seguito da Bologna, Padova, Napoli, il doppio appuntamento allo stadio Olimpico di Roma e il trittico finale: Ancona, Bari e infine lo stadio San Filippo di Messina il 12 luglio. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Tiziano Ferro allo stadio San Siro di Milano, già visti nella scaletta della data zero allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.
La scaletta con le canzoni del concerto di Tiziano Ferro allo stadio San Siro di Milano
Oltre 30 canzoni accompagneranno lo spettacolo di Tiziano Ferro durante il suo tour Stadi26, che nel recente passato, nell'intervista a Fanpage.it, aveva descritto la scelta dei brani da inserire: "Per me i concerti sono le canzoni. Quando vado a un concerto di un artista che mi piace è perché il cantante scrive la scaletta per le persone. Amo vedere le persone cantare, sorridere, uscire felici. E questa cosa succede quando non ti dimentichi di loro, perché il concerto è loro. Ovviamente il palco è molto bello, l’intrattenimento grafico è importante, ma la musica resta centrale. Se un cantante stravolge troppo le canzoni, dal vivo, per me è una bestemmia: il concerto sono le canzoni". Saranno quindi solo 3 le canzoni del nuovo album "Sono un grande", ovvero la titletrack, "Cuore Rotto" e "Fingo&Spingo". Mentre, chiuderà la scaletta il trittico composto da "Rosso Relativo", "Lo stadio" e "Xdono". Qui i brani con cui si potrebbe esibire Tiziano Ferro allo stadio San Siro di Milano, già visti nella scaletta della data zero allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.
- Sono un grande
- Cuore rotto
- Fingo&Spingo
- Accetto miracoli
- La differenza tra me e te
- L'olimpiade
- Il regalo più grande
- Ti scatterò una foto
- Hai delle isole negli occhi
- Sere nere
- Non me lo so spiegare
- Indietro
- L'ultima notte al mondo
- L'amore è una cosa semplice
- Il sole esiste per tutti
- Destinazione mare
- Balla per me
- La vita splendida
- Ed ero contentissimo
- Potremmo ritornare
- Il conforto
- Stop! Dimentica
- Incanto
- Imbranato
- E fuori è buio
- La fine
- E Raffaella è mia
- Alla mia età
- Per dirti ciao!
- Rosso relativo
- Lo stadio
- Xdono
Le date del tour 2026 di Tiziano Ferro
- 7 giugno 2026 MILANO, Stadio San Siro
- 10 giugno 2026 TORINO, Allianz Stadium
- 14 giugno 2026 BOLOGNA, Stadio Dall’Ara
- 18 giugno 2026 PADOVA, Stadio Euganeo
- 23 giugno 2026 NAPOLI, Stadio Diego Armando Maradona
- 27 giugno 2026 ROMA, Stadio Olimpico
- 28 giugno 2026 ROMA, Stadio Olimpico
- 03 luglio 2026 ANCONA, Stadio Del Conero
- 08 luglio 2026 BARI, Stadio San Nicola
- 12 luglio 2026 MESSINA, Stadio San Filippo