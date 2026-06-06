La scaletta del concerto di Tiziano Ferro allo stadio San Siro di Milano, l’ordine delle canzoni

Stasera, sabato 6 giugno 2026, Tiziano Ferro esordisce con un concerto sold-out allo stadio San Siro di Milano, il primo dei due appuntamenti nella venue milanese. Qui i brani con cui si potrebbe esibire e le date restanti del tour Live26.

Tiziano Ferro, via Andrea Bianchera

Questa sera, sabato 6 giugno 2026, parte il tour Stadi26 di Tiziano Ferro dallo stadio San Siro di Milano con un concerto sold-out, che sarà replicato da un secondo solo 24 ore dopo. Il cantante ha pubblicato lo scorso 2 aprile il suo nuovo album "Sono un grande", in cui partecipano anche Lazza e Giorgia nella versione originale, mentre nella deluxe compaiono anche Shiva, Ditonellapiaga e Ariete. Ferro ha presentato già una bozza del suo nuovo spettacolo durante la data zero di Lignano Sabbiadoro, allo stadio Teghil. Dopo le prime due date allo stadio San Siro di Milano, il tour proseguirà a Torino, allo Stadio Olimpico, seguito da Bologna, Padova, Napoli, il doppio appuntamento allo stadio Olimpico di Roma e il trittico finale: Ancona, Bari e infine lo stadio San Filippo di Messina il 12 luglio. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Tiziano Ferro allo stadio San Siro di Milano, già visti nella scaletta della data zero allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.

La scaletta con le canzoni del concerto di Tiziano Ferro allo stadio San Siro di Milano

Oltre 30 canzoni accompagneranno lo spettacolo di Tiziano Ferro durante il suo tour Stadi26, che nel recente passato, nell'intervista a Fanpage.it, aveva descritto la scelta dei brani da inserire: "Per me i concerti sono le canzoni. Quando vado a un concerto di un artista che mi piace è perché il cantante scrive la scaletta per le persone. Amo vedere le persone cantare, sorridere, uscire felici. E questa cosa succede quando non ti dimentichi di loro, perché il concerto è loro. Ovviamente il palco è molto bello, l’intrattenimento grafico è importante, ma la musica resta centrale. Se un cantante stravolge troppo le canzoni, dal vivo, per me è una bestemmia: il concerto sono le canzoni". Saranno quindi solo 3 le canzoni del nuovo album "Sono un grande", ovvero la titletrack, "Cuore Rotto" e "Fingo&Spingo". Mentre, chiuderà la scaletta il trittico composto da "Rosso Relativo", "Lo stadio" e "Xdono". Qui i brani con cui si potrebbe esibire Tiziano Ferro allo stadio San Siro di Milano, già visti nella scaletta della data zero allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.

Sono un grande

Cuore rotto

Fingo&Spingo

Accetto miracoli

La differenza tra me e te

L'olimpiade

Il regalo più grande

Ti scatterò una foto

Hai delle isole negli occhi

Sere nere

Non me lo so spiegare

Indietro

L'ultima notte al mondo

L'amore è una cosa semplice

Il sole esiste per tutti

Destinazione mare

Balla per me

La vita splendida

Ed ero contentissimo

Potremmo ritornare

Il conforto

Stop! Dimentica

Incanto

Imbranato

E fuori è buio

La fine

E Raffaella è mia

Alla mia età

Per dirti ciao!

Rosso relativo

Lo stadio

Xdono

Le date del tour 2026 di Tiziano Ferro