La scaletta del concerto di Vasco Rossi al Bluenergy Stadium di Udine, l’ordine delle canzoni

Stasera, 28 giugno 2026, Vasco torna a Udine dopo 18 anni. Il cantante terrà due giorni di concerti – il secondo è il 29 giugno – che chiuderanno il tour: ecco la probabile scaletta.

Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images

Questa sera, 28 giugno 2026, Vasco Rossi terrà il primo dei due concerti previsti al Bluenergy Stadium di Udine, dove chiuderà il suo Vasco Live 2026, il tour negli stadi cominciato un mese fa con la data zero di Rimini. Oggi e domani, 29 giugno, il rocker terrà un doppio concerto che chiuderà, quindi, almeno per quest'anno i live. Poi la testa sarà all'organizzazione della residency del 2027 all'Olimpico di Roma, dove il cantante festeggerà i 50 anni di carriera con dieci concerti (il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno) nello stadio della Capitale. Vasco Rossi torna a Udine a 18 anni dall'ultima volta; non sono i 43 anni che hanno dovuto aspettare i sardi, ma anche i friuliani hanno avuto il loro periodo di viaggi per poter godere di uno dei più grandi performer live di sempre.

La scaletta del concerto di Vasco Rossi al Bluenergy Stadium di Udine

Mappa del concerto di Vasco Rossi a Udine

Anche a Udine, come nelle altre date, i fan di Vasco hanno fatto sold out. E nonostante il caldo anche per questa datai fan del cantante hanno costruito piccoli campeggi nei dintorni dello stadio, con tende che servivano a presidiare gli ingressi e avere la possibilità di stare più sotto palco possibile. Per quanto iguarda la scaletta, Vasco ne ha costruita una in cui ha suonato grandi classici e, come sempre, qualche chicca. Lo ha detto in un post Instagram in cui ha scritto: "Diciamo che dopo questo tour nessuno potrà più dire: ah perché non fa mai questo o quell’altro pezzo?". E in particolare lo aveva spiegato anche in un'intervista a Rolling Stone.

Vasco, infatti, aveva raccontato: "Stavolta ci sarà davvero molta roba vecchia. Ci siamo detti di non andare oltre Liberi liberi nella prima parte. C’è Lunedì, per dire, che tutti chiedono da una vita, ci sono Ciao e anche Alibi. Soprattutto però c’è Faccio il militare, che sembra scritto oggi e che per intero l’ultima volta credo sia stata suonata per Rock sotto l’assedio". E oltre a queste Vasco farà "Ormai è tardi", "Fegato, fegato spappolato", "C'è chi dice no", "Sally" e l'immancabili terzetto finale composto da "Vita spericolata", "Canzone" e "Albachiara". Ecco la scaletta per questo doppio concerto di Udine: