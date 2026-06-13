La scaletta del concerto di Max Pezzali all’Allianz Stadium di Torino, l’ordine delle canzoni

Stasera Max Pezzali comincerà il suo tour negli stadi a partire dall’Allianz Stadium di Torino. Da “Sei un mito” a “Nord sud ovest est” e “Come un deca”, ecco la probabile scaletta con cui dovrebbe esibirsi.

Max Pezzali – ph Francesco Colombo

Dopo la data zero del 7 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, Max Pezzali dà il via al suo tour MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026 con una doppia serata all'Allianz Stadium di Torino. Stasera 13 giugno l'ex 883 darà il via a questo tour che immergerà i fan nel sua mondo, in quegli anni 90 che ne hanno costruito la carriera: dal palco, agli schermi fino al pavimento, il protagonista indiscusso è il denim. Il concerto è suddiviso per capitoli in cui si inseriscono alcune delle canzoni che hanno segnato intere generazioni, in cui quelle uptempo si alterneranno alle ballad. Ci saranno, poi momenti interattivi che avranno come protagonista il pubblico sugli spalti e sul prato: una Dance cam, infatti, inquadrerà i più scatenati e ci saranno momenti in cui alcuni single saranno accostati attraverso la Single cam a possibili dolci metà.

La scaletta del concerto all'Allianz Stadium di Torino

Max Pezzali ha organizzato un concerto che metterà d'accordo tutti i fan che non vedono l'ora di cantare come se fossero a una serata karaoke. È l'effetto dei concerti del cantante di Pavia, che negli anni ha costruito un repertorio che è entrato a far parte dell'immaginario comune, prima con gli 883 e successivamente da solista. E così, a partire dagli anni 90, la scaletta che ha costruito vedrà tutti i suoi successi che daranno luogo a un lungo singalong. Da "Sei un mito" e "La regola dell'amico", passando per "Hanno ucciso l’uomo ragno", "Non me la menare" e "Rotta X casa di Dio", si arriverà a "Come mai", "Nessun rimpianto" e "La dura legge del gol", fino a "Nord sud ovest est", "Con un deca" e "Tieni il tempo". Ecco la scaletta completa con cui Max Pezzali dovrebbe esibirsi all'Allianz Stadium di Torino.

Tieni il tempo

Bella vera

La lunga estate caldissima

Sei un mito

Viaggio al centro del mondo

La regola dell'amico / Disco Inferno

L'universo tranne noi

Ci sono anch'io

Hanno ucciso l'Uomo Ragno

Non me la menare

Rotta x casa di Dio

Cumuli

Un giorno così / Senza averti qui

Ti sento vivere

Eccoti

Una canzone d'amore

La regina del celebrità

Nella notte

Io ci sarò

Come mai

Nessun rimpianto

La dura legge del gol

Gli anni

Lo strano percorso / Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo (Reprise)

Con un deca

Il calendario del MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026