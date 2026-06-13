La scaletta del concerto di Max Pezzali all’Allianz Stadium di Torino, l’ordine delle canzoni
Dopo la data zero del 7 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, Max Pezzali dà il via al suo tour MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026 con una doppia serata all'Allianz Stadium di Torino. Stasera 13 giugno l'ex 883 darà il via a questo tour che immergerà i fan nel sua mondo, in quegli anni 90 che ne hanno costruito la carriera: dal palco, agli schermi fino al pavimento, il protagonista indiscusso è il denim. Il concerto è suddiviso per capitoli in cui si inseriscono alcune delle canzoni che hanno segnato intere generazioni, in cui quelle uptempo si alterneranno alle ballad. Ci saranno, poi momenti interattivi che avranno come protagonista il pubblico sugli spalti e sul prato: una Dance cam, infatti, inquadrerà i più scatenati e ci saranno momenti in cui alcuni single saranno accostati attraverso la Single cam a possibili dolci metà.
La scaletta del concerto all'Allianz Stadium di Torino
Max Pezzali ha organizzato un concerto che metterà d'accordo tutti i fan che non vedono l'ora di cantare come se fossero a una serata karaoke. È l'effetto dei concerti del cantante di Pavia, che negli anni ha costruito un repertorio che è entrato a far parte dell'immaginario comune, prima con gli 883 e successivamente da solista. E così, a partire dagli anni 90, la scaletta che ha costruito vedrà tutti i suoi successi che daranno luogo a un lungo singalong. Da "Sei un mito" e "La regola dell'amico", passando per "Hanno ucciso l’uomo ragno", "Non me la menare" e "Rotta X casa di Dio", si arriverà a "Come mai", "Nessun rimpianto" e "La dura legge del gol", fino a "Nord sud ovest est", "Con un deca" e "Tieni il tempo". Ecco la scaletta completa con cui Max Pezzali dovrebbe esibirsi all'Allianz Stadium di Torino.
- Tieni il tempo
- Bella vera
- La lunga estate caldissima
- Sei un mito
- Viaggio al centro del mondo
- La regola dell'amico / Disco Inferno
- L'universo tranne noi
- Ci sono anch'io
- Hanno ucciso l'Uomo Ragno
- Non me la menare
- Rotta x casa di Dio
- Cumuli
- Un giorno così / Senza averti qui
- Ti sento vivere
- Eccoti
- Una canzone d'amore
- La regina del celebrità
- Nella notte
- Io ci sarò
- Come mai
- Nessun rimpianto
- La dura legge del gol
- Gli anni
- Lo strano percorso / Grazie mille
- Nord sud ovest est
- Tieni il tempo (Reprise)
- Con un deca
Il calendario del MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026
- Sabato 13 giugno 2026 | TORINO @ ALLIANZ STADIUM SOLD OUT
- Domenica 14 giugno 2026 | TORINO @ ALLIANZ STADIUM SOLD OUT
- Venerdì 19 giugno 2026 | NAPOLI @ STADIO MARADONA SOLD OUT
- Martedì 23 giugno 2026 | ROMA @ STADIO OLIMPICO SOLD OUT
- Mercoledì 24 giugno 2026 | ROMA @ STADIO OLIMPICO
- Sabato 27 giugno 2026 | BOLOGNA @ STADIO DALL’ARA SOLD OUT
- Domenica 28 giugno 2026 | BOLOGNA @ STADIO DALL’ARA SOLD OUT
- Mercoledì 1 luglio 2026 | MESSINA @ STADIO F.SCOGLIO SOLD OUT
- Giovedì 2 luglio 2026 | MESSINA @ STADIO F.SCOGLIO
- Domenica 5 luglio 2026 | BARI @ STADIO SAN NICOLA
- Mercoledì 8 luglio 2026 | PADOVA @ STADIO EUGANEO
- Giovedì 9 luglio 2026 | PADOVA @ STADIO EUGANEO
- Sabato 11 luglio 2026 | MILANO @ STADIO SAN SIRO SOLD OUT
- Domenica 12 luglio 2026 | MILANO @ STADIO SAN SIRO SOLD OUT